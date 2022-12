Les gendarmes renforcent leur vigilance sur les routes de Moselle pour les fêtes de fin d’année

"Nous ne sommes surtout pas là pour verbaliser. Nous sommes là pour mener des contrôles, que l’on fait d’ailleurs toute l’année. Du 1er janvier au 31 décembre, les gendarmes de Moselle sont mobilisés pour mener des contrôles préventifs pour détecter dans le flux de véhicules que les usagers ne sont pas sous influence", précise le chef d’escadron Pascal Furaut, commandant l'escadron départemental de sécurité routière de la Moselle (EDSR).

ⓘ Publicité

Alcool, stupéfiants, vitesse ou téléphone au volant par exemple, pas de place pour les écarts de conduite, surtout en cette période de fêtes. "Effectivement, avec l’esprit festif qui prévaut à cette époque de l’année, on peut être confronté à des gens qui, soit auraient consommé trop d’alcool, ou pris des produits stupéfiants. On ne va pas attendre de constater ces infractions mais bien sensibiliser les usagers, en les prévenant qu'à cette époque-ci, comme tout au long de l’année, on est au bord de la route et on veille à ce que tous les usagers soient en sécurité", dit le chef d’escadron Pascal Furaut

Il commande 106 gendarmes à l’EDSR de Moselle. C’est-à-dire les brigades motorisées de Metz, Hayange, Sarreguemines, Zimming, Château-Salins, ainsi que le peloton autoroutier de Saint-Avold et le peloton motorisé de Phalsbourg.

Occuper le terrain pour éviter un drame

En cette fin d’année, l’ensemble des gendarmes du département sont sur le pont. "Le groupement de gendarmerie départementale de la Moselle c’est près de 1000 hommes et pour le réveillon du nouvel an, tous seront mobilisés. On occupe le terrain pour ne pas à avoir à constater des accidents dramatiques", dit le chef de l’EDSR de la Moselle.

La prévention plutôt que la répression. "On ne cherche pas d'infractions en particulier. On est au bord des routes et si on constate une infraction, on verbalisera. L'intérêt pour nous, c'est de ne pas constater de drame", dit-il.

"Opération Marilou"

Les contrôles du 31 décembre et du 1er janvier seront réalisés dans le cadre de "l’opération Marilou". L’opération porte le nom d’une petite fille de 9 ans, tuée dans un accident, il y a 20 ans, sur une route départementale du Val d’Oise, alors qu’elle rentrait d’un réveillon du nouvel an avec ses parents. "On va dédier tous nos contrôles et les résultats à cette petite fille", explique le chef d’escadron Pascal Furaut.

Le chef de l’escadron départemental de sécurité routière de la Moselle est encore marqué par ce drame. "Ça fait partie des évènements auxquels on est confronté dans sa carrière et pour avoir servi par deux fois dans le Val d’Oise, j’ai été peut-être plus sensibilisé à ce drame. Raison pour laquelle, cette année encore, j’ai demandé à ce qu’entre le 31 décembre et le 1er janvier, on puisse avoir une pensée pour Marilou et pour toutes les victimes qui n’ont pas eu d’échos médiatiques", dit Pascal Furaut.