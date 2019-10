Les gendarmes vont pouvoir entrer dans les halls des immeubles HLM de Grand Delta Habitat

Les halls d'entrée et les parties communes des immeubles de Grand Delta Habitat sont désormais accessibles aux gendarmes. Ils n'ont plus besoin de demander l'autorisation à chaque intervention pour ramener le calme. La gendarmerie espère étendre l'autorisation permanente à d'autres organismes HLM.

Avignon

Les gendarmes de Vaucluse vont pouvoir entrer dans les halls des immeubles HLM de Grand Delta Habitat. Cette coopérative HLM gère 20 000 logements et elle est la première à signer une convention avec la gendarmerie pour faciliter les mission de prévention des gendarmes dans les immeubles. Les locataires, les employés ou sous-traitants de Grand Delta Habitat pourront plus facilement signaler nuisances et agressions. Les gendarmes pourront aussi accéder aux parties communes des immeubles grâce à la signature de cette convention. Jusqu'à présent, les gendarmes devaient demander une autorisation chaque fois qu'ils souhaitaient accéder aux hall d'entrée ou aux escaliers des HLM.

Gendarmes dans les halls pour changer la vie des locataires Grand Delta Habitat

Le général de gendarmerie Marc Levèque souhaite étendre cette convention à d'autres organismes HLM pour apaiser la vie dans les immeubles : "la patrouille de gendarmerie aura des accès facilités pour intervenir pour maintenir la tranquillité et la paix publique dans ces ensembles". Xavier Sordelet, le directeur général de Grand Delta Habitat, estime que cette autorisation permanente d’accès peut "changer la vie des locataires. Dans la majorité des immeubles, il n'y a aucun souci. Mais pour quelques immeubles, ça va changer la vie en évitant les squatts dans le hall, les trafics de drogue ou les actes de malveillance".