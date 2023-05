"Les gens d'ici en ont marre des visiteurs" : Gordes s'organise pour limiter la fréquentation l'été

Le maire de Gordes annonce qu'il va investir 2,5 millions d'euros pour réorganiser les flux de circulation dans son village, très prisé des touristes en Vaucluse. Invité de France Bleu Vaucluse ce mardi matin, Richard Kitaeff estime qu'il n'est "plus raisonnable" d'accueillir davantage de visiteurs sur sa commune pendant la saison estivale. "Les gens d'ici en ont marre d'avoir des visiteurs à tous les coins de rue sans avoir le moyen de les canaliser", explique-t-il.

"Depuis deux ans, on a mis en place des paiements automatiques des parkings par des applications smartphone, ce qui a déjà permis de réduire assez nettement les files d'horodateurs, et donc fluidifier au mieux les circulations", avance Richard Kitaeff, qui avance aussi le développement des parkings de délestage à l'extérieur du centre, "pour que les camping cars et les bus ne traversent plus le centre historique".

Mais le maire de Gordes reconnaît que ces mesures ne sont pas toujours suffisantes en période de grande affluence, notamment en juillet et en août, et qu'il reste des mesures à prendre. "La mairie est en train de finaliser un projet de 2,5 millions d'euros d'investissement pour réorganiser les flux de circulation dans le village, pour végétaliser, créer des places de convivialité, détaille le maire*. Parce que c'est aussi ça l'inconvénient du tourisme : par moments, ça enlève une certaine convivialité à des lieux qui ont pourtant une âme."*

Pas de piétonisation du village, ni de péage à l'entrée de Gordes

Le maire de Gordes annonce aussi l'ouverture d'un "moratoire avec la population et avec des commissions consultatives", mais exclut des mesures plus radicales. "On n'est pas dans la radicalité et la piétonnisation, assure Richard Kitaeff. C'est parfois un peu extrême pour un village. Aujourd'hui, on n'est pas encore au niveau du tourisme de masse et j'espère qu'on ne le sera jamais. On n'est pas dans le vrai tourisme de masse qui est un tourisme destructeur, comme on peut le voir dans les Calanques ou dans certaines grandes villes européennes."

"Pour le moment, la question d'une réservation pour accéder à la ville par une sorte de péage me semble quand même assez spéculative, poursuit-il. Mais il est certain par contre que certains sites et monuments historiques comme l'abbaye de Sénanque, nous la mairie, nous les invitons à mieux réguler leurs flux de visiteurs par des réservations."