Tours: 180 caravanes de gens du voyage stationnent illégalement à la Gloriette et Sainte Radegonde

Indre-et-Loire, France

Pour la ville de Tours, leur installation est illégale et scandaleuse. Depuis une dizaine de jours, deux camps de gens du voyage se sont installés à la Gloriette, à côté de l'aire qui leur est réservée, et à Sainte Radegonde sur un parking. 130 caravanes à la Gloriette, 50 à Sainte Radegonde. La préfecture d'Indre-et-Loire a pris un arrêté d'expulsion à la demande de la ville mais les gens du voyage ont répondu par un recours devant le tribunal administratif d'Orléans, recours qui a été rejeté ce mardi. L'arrêté laissait aux gens du voyage jusqu'au 31 août pour quitter les lieux .

L'aire de grand passage est vide, les caravanes sont à côté

Les élus de la ville de Tours et de Tours Métropole sont exaspérés car l'aire de grand passage de la Gloriette destinée aux gens du voyage est vide alors que ces caravanes se sont installées à côté. A cela s'ajoute maintenant l'inquiétude car un agent de Tours Métropole a été agressé, et ce serait l'oeuvre des gens du voyage. Cette jeune femme travaille au service des parcs et jardins. Dans la journée de mardi, à la Gloriette, elle affirme avoir été insultée, menacée et victime d'exhibition sexuelle de la part de certains membres des gens du voyage. Elle a aussitôt porté plainte.

"Il est inadmissible que ces personnes aient agressé verbalement et avec des gestes déplacés un agent qui faisait son travail" - Olivier Lebreton, adjoint au maire de Tours chargé de la sécurité

L'adjoint au maire de Tours chargé de la sécurité, Olivier Lebreton regrette ces débordements, "il est inadmissible que ces personnes aient agressé verbalement et avec des gestes déplacés un agent qui faisait son travail. Elle était accompagnée d'un autre agent qui a été témoin de la chose. Nous demandons à l'Etat une expulsion rapide de ce campement illégal."

Ce mardi, le recours des gens du voyage contre l'arrêté d'expulsion de la préfète d'Indre-et-Loire a été rejeté par le tribunal administratif d'Orléans. La ville de Tours en appelle maintenant à l'Etat qui envisage sérieusement l'opération d'expulsion.

"130 caravanes qui vont quitter la Gloriette, il va falloir gérer le flux et çà se prépare un minimum" - François Chazot, directeur de cabinet du préfet d'Indre-et-Loire

Pour François Chazot, le directeur de cabinet du préfet d'Indre-et-Loire ce départ doit s'organiser, "c'est pour cela qu'on a demandé des renforts à la zone de défense pour avoir des CRS ou des escadrons de gendarmerie mobile qui viendront renforcer notre dispositif pour permettre une expulsion début de semaine prochaine."

S'ils s'étaient installés sur l'aire qui leur est réservée à la Gloriette, les gens du voyage auraient dû payer 25 euros la semaine et 500 euros de caution à Tours Métropole.