Les gens du voyage s'installent sur les pelouses d'entrainement du Tours FC

Le site d'entrainement de la Vallée du Cher n'est plus utilisable par les joueurs du Tours FC. Depuis dimanche, la pelouse d'entraînement, grande comme deux terrains de football, est occupée par des caravanes de gens du voyage. Sur place, on trouve une quarantaine de caravanes. La communauté évangélique compte rester sur place jusqu'à mardi. Partie d'Orléans, elle fait route vers la Baule en Loire-Atlantique. Il s'agit d'un rassemblement sans chapiteau, car les rassemblements évangéliques sont interdits en raison de l'épidémie de coronavirus Covid-19.

Des terrains qui venaient d'être remis à neuf

Ces terrains d'entraînement du complexe de la vallée du Cher venaient d'être remis à neuf. Ils sont inutilisables, et ce mercredi, l'entraînement s'est déroulé sur un terrain synthétique avant de retrouver jeudi un terrain sur herbe prêté par la ville de Tours. "Ça fait mal au cœur" explique le directeur général du TFC, Cédric Chauvet, "la déception est venue après la surprise, d'autant plus que ces terrains venaient d'être remis à neuf. On est obligé de s'adapter. _Cela fait partie des terrains les plus fermés du site où l'accès est sécurisé par des portails et des cadenas. On se demande comment ils ont pu rentrer_".

Les terrains sont situés sur la commune de Saint-Pierre-des-Corps. Une procédure est en cours. Visiblement, les gens du voyage auraient obtenu l'autorisation de rester sur place jusque mardi prochain, jour de leur départ.