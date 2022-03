"Les gens ont applaudi en arrivant à Varsovie" : le soulagement de ce Nancéien après sa fuite de Kiev

Après trois jours d'exode, le Nancéien Jean Thomas et sa compagne ukrainienne sont arrivés sains et saufs ce mercredi 2 mars à Varsovie, vers 4h du matin, en train. "Les gens dans le wagon où j'étais ont applaudi", raconte l'ancien président de la Ligue lorraine d'athlétisme. L'actuel trésorier de la fédération française d'athlétisme a évidemment confié son "soulagement" à France Bleu Lorraine après ce périple "pesant et angoissant" au départ de Kiev, lundi.

Entre soulagement et inquiétude

"C'était un peu compliqué parce que les trains sont très lents et bondés. On est vraiment comme des sardines dedans dans les wagons", poursuit Jean Thomas. Le Nancéien demeure toutefois très inquiet pour ceux qu'il a laissé derrière lui, en Ukraine. "Le fils de ma compagne est étudiant à Kharkiv. Depuis plusieurs jours, c'est une ville qui est bombardée. Et là, ce matin, on a reçu une vidéo de son université qui était en flamme." L'université et le siège de la sécurité ont effectivement été bombardés ce mercredi par les Russes, faisant au moins quatre morts et neuf blessés.

Jean Thomas doit arriver à Paris mercredi 2 mars, dans la soirée. - Jean Thomas

Jean Thomas et sa conjointe doivent arriver dans la soirée à Paris, avant de rejoindre la Lorraine jeudi matin.