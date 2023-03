"Les gens pensent avant tout à leur bout de trottoir", témoigne cette maire des Pyrénées-Orientales

Fatiguée, Armelle Revel-Fourcade l'est parfois. Élue aux dernières élections municipales au Soler (Pyrénées-Orientales), la maire a déjà été victime de menaces de la part d'un habitant . "Heureusement, ces comportements restent exceptionnels, mais c'est difficile à vivre. J'ai eu peur. Cet homme devrait être jugé au mois de mai." Selon Armelle Revel-Fourcade, les tensions envers les élus sont de plus en plus nombreuses. "Les gens sont assez individualistes. Ils n'ont pas le sens du collectif. Ils ne semblent intéressés que par leur petit bout de trottoir."

ⓘ Publicité

La maire explique également que les citoyens feraient parfois "l'amalgame" entre l'État et les maires "qui n'ont pas les compétences pour tout régler. Nous sommes déjà sollicités sept jours sur sept, 24 heures sur 24, on a du mal à concilier vie professionnelle et vie privée. On le sait avant de se présenter aux élections, mais on ne mesure pas l'ampleur des responsabilités."