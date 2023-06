"Les gens reviennent vers les marchés" : un nouveau marché se crée dans un petit village de Dordogne

Irène traîne son petit cabas entre les étals avec des yeux gourmands. La petite dame a pris la voiture exprès de Lanouaille pour voir le marché de ses propres yeux ce mercredi 31 mai, dans le village qui l'a vue naître : "J'ai voulu voir! C'est affectif, la commune d'Angoisse pour moi". Il n'y a que quelques étals, un boucher, un maraîcher bio, un producteur laitier, un traiteur italien, un rôtisseur et quelques autres. Le marché a été créé par des producteurs du coin, qui se sont rencontrés sur les autres marchés du département.

"On se rend compte qu'il y a une tendance où les gens reviennent aux marchés. Pas mal de gens pensent encore que c'est plus cher que le supermarché mais quand ils prennent le temps de venir, ils reviennent", explique Timour Kocaurlu, le maraîcher et l'un des fondateurs du marché : "Là, ça fait un mois, et ça marche de plus en plus. On a entre 80 et 100 personnes par matinée et le bouche à oreille fonctionne".

"Cela crée des liens"

Les producteurs apprécient aussi la proximité, plutôt que d'aller sur de gros marchés du département : "Moi je suis à trois minutes d'ici, donc je me lève moins tôt et je paie moins cher en essence. Surtout, ça crée des liens. Les gens viennent de pas mal de petits villages alentours, la première semaine où on a lancé le marché, on avait des personnes âgées qui se sont retrouvées, elles ne s'étaient pas vues depuis un long moment".

Les consommateurs aussi apprécient : "De toutes façons ici, il faut aller à 30 km à Saint-Yrieix pour trouver une vraie grande surface", fait remarquer Franck, qui prend en compte le prix de l'essence. Ce n'est pas forcément moins cher, mais "sur le poisson par exemple, moi j'y reviens aux marchés, les prix sont les mêmes", assure Isabelle.

La mairie avait déjà tenté un marché

14 euros le kilo de Merlan, chez Alain Duval, un poissonnier de Savignac : "Il y a des coins où il y a de la demande, et ici il y a de la demande, donc on est contents". Avant il faisait de plus gros marchés en Gironde ou à Savignac. Aujourd'hui, il apprécie d'avoir le temps de boire le café avec les collègues, même s'il n'y a pas énormément de clients.

Est-ce que le marché va durer dans le temps ? La mairie avait déjà créé un marché le dimanche il y a quelques années. Il avait fini par disparaître, les commerçants l'avaient déserté faute de clientèle. Pour l'instant, l'attrait de la nouveauté fonctionne.