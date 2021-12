Les gérants de boîte de nuit dans l'incompréhension après la prolongation de trois semaines des fermetures

"Pourquoi encore nous ?" Stéphane Danetto est dépité. Le gérant du Temple, une discothèque de Vierzon, a l'impression que le monde de la nuit ne verra jamais le bout de cette crise sanitaire. Il faut dire que l'espoir a été de courte durée. Après dix-sept mois de fermeture liée à l'épidémie de Covid-19, son établissement n'aura pu rouvrir que trois petits mois. Le 10 décembre, il a fallu fermer boutique à nouveau. La mesure était censée durer un mois mais finalement, elle est prolongée de trois semaines.

"On a respecté toutes les conditions nécessaires pour rouvrir, raconte Stéphane Danetto. On a fait plein d'efforts. Avec l'obligation de port du masque sur la piste de danse, j'ai perdu 48 % de ma clientèle. C'est énorme financièrement, mais je l'ai fait. On a contrôlé les pass sanitaires, on a installé des extracteurs d'air. On est le seul secteur a devoir s'équiper de tels dispositifs. On a tout respecté. On a pas fait un cluster, je n'ai pas eu un cas de Covid, et on nous ferme. Des fois ça vous donne envie de pleurer. "

La sensation d'être stigmatisés

Le plus frustrant pour Stéphane et d'autres gérants, c'est cette sensation d'être des boucs-émissaires. En plus d'être les seuls à devoir fermer, il a la sensation qu'on montre du doigt les discothèques et qu'on leur reproche la crise sanitaire. "On était fermés pendant la première vague, la deuxième vague, la troisième vague, la quatrième vague, énumère-t-il. Et là on est fermés pour cette cinquième vague. Mais on trouve quand même le moyen de sous-entendre que nous sommes les grands coupables de cette crise."

Après l'annonce de la fermeture des boîtes, le 6 décembre dernier, le gouvernement a promis un retour des aides, à savoir un chômage partiel à 100 % et un dédommagement à hauteur de 10 000 € ou de 20 % du chiffre d'affaire avant Covid. Mais elles tardent à venir, d'après Carl Franklin, le gérant de la Source, à Bourges. "Il n'y a toujours pas de décret d'application, explique-t-il. Par contre, on continue de nous prélever les taxes et on doit toujours payer nos factures. De toute façon, après la première fermeture lors du début de la crise du Covid, on a mis huit mois avant de recevoir des aides. Et encore, on les a reçues parce que les bars et restaurants ont dû fermer. Sinon on n'aurait rien perçu. Comme on est 1 600 établissements en France et qu'on touche beaucoup moins de gens, on a beaucoup moins de poids que les plus de 100 000 bars et restaurants. Là, si les bars et restaurants ne ferment pas, je pense qu'on aura des aides et indemnités les plus tardives et les plus minimes possibles."

Des aides tardives jugées insuffisantes

Les aides reçues avant de pouvoir rouvrir en août n'étaient de toute façon pas suffisantes selon Stéphane Danetto : "On n'avait pas le droit de se verser un salaire, les aides étaient pour tenir. Vous vous rendez compte? Dix-huit mois sans se rémunérer". Pour lui, la seule option viable est de rouvrir les boîtes de nuit. "Laissez nous ouvrir et laissez nous travailler, réclame-t-il. Moi les perfusions, les aides, je m'en fous. Je veux travailler. Avec mon personnel, on veut gagner notre salaire à la sueur de notre front."

Mais Stéphane Danetto comme Carl Franklin sont peu optimistes quant à une réouverture des discothèques à la fin du mois. Ils s'attendent à une nouvelle prolongation de l'obligation de fermeture.