Les gérants de paillotes du Grand-Travers à La Grande-Motte soulagés, ils peuvent s'installer

Les gérants de paillotes sur la plage du Grand-Travers à La Grande-Motte sont soulagés : ils ont le droit de s'installer même s'ils sont situés en zone remarquable. Décision du tribunal administratif de Montpellier, ce lundi 3 avril, qui avait été saisi par deux associations de riverains. Il était demandé de suspendre le permis de construire précaire délivré par le maire de la commune pour L'Effet Mer. Autrement dit, d'empêcher son installation.

Seule la paillote L'Effet Mer était concernée par la demande de suspension. Mais deux autres paillotes sont dans le collimateur des associations : la Paillote Bambou et la Voile Bleue. Les trois paillotes ont commencé à s'installer depuis le début de semaine et ouvriront les 4 et 5 mai prochains. Leurs concessions se terminent fin 2024. Cette décision du tribunal administratif les rassure.

Joel Ortiz, gérant de la Voile Bleue à La Grande-Motte la trouve même logique. "Ce n'est pas une victoire, c'est juste qu'on continue ce qui a déjà été mis en place. On a été attaqué. Notre cabinet d'avocats a répondu. La mairie a répondu. L'État a répondu. Il n'y a rien d'autre à dire. Notre activité n'est pas remise en cause. Si vraiment on était nocif, est-ce que vous pensez qu'on nous laisserait exercer ?"

Le gérant de L'Effet Mer, Jean-Philippe Fraisse, se réjouit de la décision de justice. Il attend aussi beaucoup des résultats de l'enquête environnementale sur quatre saisons lancée par la mairie de La Grande-Motte en décembre 2022.

Le combat continue

Deux associations avaient saisi le tribunal administratif de Montpellier. L'association Grande-Motte Environnement et l'association des riverains et amis du Grand Travers. "On a perdu une bataille, mais pas la guerre. Je suis profondément choquée, profondément attristée de voir que l'on continue à mettre l'économique devant la préservation de nos intérêts généraux à tous, c'est à dire notre l'environnement, la biodiversité" se désole Françoise Clerc, présidente d'association Grande-Motte Environnement.

La bataille juridique ne s'arrête pas là puisque les associations ont demandé l'annulation des permis de construire précaires des trois paillotes L'Effet Mer, Paillote Bambou et la Voile Bleue. Un procès pour juger de leur légalité doit avoir lieu mais on ne connait pas encore sa date.

