Les gérants des discothèques vauclusiennes font les comptes avant fermeture

"On veut 30% de notre chiffre d'affaires d'août, septembre et octobre de cette année", appuie fermement Sébastien Logier, le patron de la boîte de nuit Le Bokao's à Avignon.

Après de longs mois de fermeture et juste avant les fêtes nouveau coup dur pour les patrons de boîtes de nuit vauclusiennes. Indexer une indemnisation sur cette période d'activité serait idéal pour ces patrons en colère. Selon eux, il s'agit des mois où l'activité était à peu près revenue à la normale. "Les fêtes de fin d'années c'est quand même le moment où on fait un chiffre pour tenir janvier et février, des mois plus creux dans notre secteur", insiste Sébastien Logier. Mais au-delà de l'aspect économique, ces patrons s'inquiètent de la concurrence déloyale de potentielles "soirées sauvages".