Les gestes barrières à respecter quand on se retrouve en famille

Traditionnellement le weekend du 15 août signe le dernier grand weekend de retrouvailles familiales. Mais cet été marqué par la crise sanitaire oblige à prendre davantage ses distances avec sa famille. "Malheureusement, dans la famille, il peut y avoir un porteur sain, quelqu'un qui va contaminer le reste de la famille à son corps défendant" rappelle Jean-Paul Ortiz, médecin et président de la Confédération des syndicats médicaux français, la CSMF. "Quand on fait des enquêtes, ajoute Jean-Paul Ortiz, on retrouve souvent des fêtes familiales". Ce sont surtout les jeunes aujourd'hui qui transmettent le virus. La direction générale de la santé rappelait ainsi fin juillet que, si les jeunes "ont peu de risque de développer une forme grave de la maladie, les jeunes peuvent contribuer à diffuser le virus s'ils ne respectent pas les mesures barrière et contaminer leurs proches, parents, grands-parents et les personnes fragiles".

Dans la journée du 13 août, la France a enregistré 2.669 nouvelles contaminations au nouveau coronavirus, tout cela en 24h, selon les chiffres de Santé publique France. Pour ce qui est des hospitalisations, leur nombre continue de lentement baisser. Le nombres de patients hospitalisés est passé de 4891 mercredi à 4864 ce jeudi, soit 27 personnes de moins. Mais les autorités craignent un nouvel engorgement des urgences si le nombre de contaminations continuent à se maintenir.