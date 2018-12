Les gilets jaunes dans les rues de Nantes et en divers endroits en Loire-Atlantique et Vendée

Acte 3 des gilets jaunes en Loire-Atlantique et Vendée. Ce samedi 1er décembre, ils se sont retrouvé vers 13 heures devant la préfecture, à Nantes, après avoir manifesté à l'aéroport le matin. Des barrages filtrants et des opérations "péages gratuits" sont aussi organisés dans les deux départements.

Des palettes qui flambent aux rond-points et une circulation ralentie. Pour le troisième samedi consécutif les gilets jaunes occupent le terrain en Loire-Atlantique et Vendée. Ce samedi 1er décembre 2018, après s'être montré à l'aéroport de Nantes, ils ont pris la direction de la préfecture à 13 heures. Ils organisent aussi des barrages filtrants sur plusieurs rond-points des deux départements ainsi que des opérations "péages gratuits".

Près de 200 "gilets jaunes" à l'aéroport de Nantes

Les "gilets jaunes" sont rentrés dans l'aéroport de Nantes vers 10 h 30, ont manifesté, puis sont ensuite partis vers 11 h 20. © Radio France - Paul Sertillanges

Ce samedi matin vers 10h30 ils sont entrés dans le hall de l'aéroport et une trentaine d'entre eux a fait irruption sur le tarmac après avoir dégradé le grillage qui entoure la piste indique la préfecture. "Les atterrissages et les décollages ont été suspendus par mesure de sécurité" précise le service communication des services de l'état à Nantes. L'incident a duré une dizaine de minutes.

Invasion Gilet jaune Aéroport de Nantes pic.twitter.com/Blqab2ltAv — R44 🇩🇿🇲🇦 (@Dzz_R44) December 1, 2018

À Nantes Atlantique les gilets jaunes ont aussi organisé une opération "parking gratuit".

Les #GiletsJaunes manifestent dans l'aéroport de Nantes Atlantique. La police veille à ce qu'il n'y ait aucun blocage. pic.twitter.com/MQZYvkwINL — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) December 1, 2018

Tensions sur le cours des 50 otages

Peu après midi, les manifestants ont quitté l'aéroport pour rejoindre le centre-ville de Nantes. Le rassemblement s'est fait devant la préfecture de Loire-Atlantique, ils étaient entre 450 et 500 selon la préfecture. Après une heure apaisée, quelques tensions sont nées sur le cours des 50 otages : quelques accrochages entre les forces de l'ordre et "gilets jaunes". La ligne de tram 1 à dû être coupée vers 14 heures.

Les "gilets jaunes" se sont donnés rendez-vous devant la préfecture de Loire-Atlantique, à Nantes, à 13 heures, ce 1er décembre. © Radio France - Pascale Boucherie

Un cortège de 200 à 300 personnes s'élance en direction du centre ville. pic.twitter.com/UKZGgOIPMv — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) December 1, 2018

Peu après, les manifestants ont pris la route du centre-ville. Ils étaient devant le château des ducs de Bretagne à 14 h 15.

"Gilets jaunes" et CGT ensemble à Saint-Nazaire

A Saint-Nazaire, les gilets jaunes se sont mêlés à la manifestation de la CGT contre le chômage et contre la précarité. Aucune interpellation indique la police.

À Ancenis les barrières de péage sont levées et les automobilistes passent sans payer.

La gendarmerie signale des filtrages d'automobilistes aux rond-points qui desservent le Leclerc de Blain et la zone d'activité de Châteaubriant.

Une centaine au rond-point des flâneries

En Vendée, le rond point des flâneries est bloqué à la Roche-sur-Yon. Une centaine de "gilets jaunes" étaient sur place vers 14 heures. Des blocs de pierre ont été placés pour bloquer durablement les accès. Il y a, en revanche, peu de bouchons devant car tout le monde évite le secteur.

Les accès sont bloqués au rond-point des flâneries, à la Roche-sur-Yon. © Radio France - Emmanuel Serrazin

des observateurs constatent des poubelles vidées et éparpillées, des barricades et des pneus qui brûlent sur la chaussée mais le centre commercial est accessible et "il y a du monde dans les galeries" précise le président de l'association des commerçants des Flâneries.

La police de la Roche-sur-Yon parle de difficultés pour entrer sur le supermarché du Leclerc Sud.

Un reporter de Radio France a aussi constaté ce samedi une "opération péage gratuit" en quittant l'autoroute A83 en direction de la Roche-sur-Yon.

Voici, à midi, les détails des manifestations diffusé sur le site web de la préfecture de Loire-Atlantique.

Secteur de Saint-Nazaire

SAINT BREVIN / PORNIC : Opération escargot sur la route bleue (RD213)

Opération escargot sur la route bleue (RD213) SAINT BREVIN - Rond point de la Guerche (centre commercial Leclerc/Lidl) - barrages filtrants

Rond point de la Guerche (centre commercial Leclerc/Lidl) - barrages filtrants SAINT-NAZAIRE / MONTOIR DE BRETAGNE - Rond point du Brivet et rond point des Américains (accès nord du pont de Saint-Nazaire)

- Rond point du Brivet et rond point des Américains (accès nord du pont de Saint-Nazaire) SAINT-NAZAIRE / MONTOIR DE BRETAGNE - Rond point Pierre Percée (entrée port autonome)

Rond point Pierre Percée (entrée port autonome) SAINT-NAZAIRE – Occupation des locaux désaffectés de Pôle Emploi (rue Maupertuis) / Manifestation (place de la Gare)

Occupation des locaux désaffectés de Pôle Emploi (rue Maupertuis) / Manifestation (place de la Gare) DONGES - Rond point des 6 croix

- Rond point des 6 croix TRIGNAC (rond point Grand Large – centre commercial Auchan)

(rond point Grand Large – centre commercial Auchan) SAVENAY - Zone commerciale de la Colleraye

- Zone commerciale de la Colleraye PORNIC - RD13/rue du traité d'Amsterdam (Zone commerciale de l'Europe)

- RD13/rue du traité d'Amsterdam (Zone commerciale de l'Europe) GUERANDE – Rond point de la zone commerciale

Secteur de Nantes

BOUGUENAIS/REZE – Porte de Grandlieu (accès à l’aéroport)

Porte de Grandlieu (accès à l’aéroport) BOUGUENAIS - Aéroport

- Aéroport SAINT-SÉBASTIEN - Centre commercial Auchan

Secteur de Châteaubriant