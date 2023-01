Les Gilets jaunes appelés à se mobiliser samedi contre l'inflation et la réforme des retraites

Manifestation à l'appel des Gilets Jaunes entre le Vieux Port et la Préfecture de Marseille, le 19 novembre 2022.

Contre la réforme des retraites, les 49-3, la hausse des factures d'énergie, du carburant, l'inflation... les Gilets jaunes sont appelés à descendre dans la rue et à occuper les ronds-points ce samedi 7 janvier. Des manifestations sont notamment prévues à Strasbourg et Besançon. À Paris, les manifestants sont appelés à se rassembler à 11h place de Breteuil dans le sud-ouest de la capitale, pour un départ à 14h en direction de Bercy et du ministère de l'Économie. Difficile, pour l'heure, d'évaluer l'ampleur de cette mobilisation. La page Facebook « Tous à Paris le 7 janvier » compte moins d'un millier de participants mais des manifestants échangent également sur d'autres groupes.

Si la dernière mobilisation, pour les quatre ans du mouvement, en novembre dernier n’a rassemblé que quelques centaines de personnes à Paris, les inquiétudes et la colère sont toujours présentes estimait le 2 janvier sur France Inter Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos France : "Vous avez aujourd'hui 36 % des Français qui disent appartenir à une France en colère, plus de 50 % qui vous disent être mécontents, seulement 6 % qui se disent apaisés et satisfaits."

Toutefois, selon Brice Teinturier, "le contexte n'est pas favorable à des dynamiques collectives". Sur la réforme des retraites par exemple, que le gouvernement doit présenter le 10 janvier et qui rencontre une vive opposition des syndicats et de la gauche, "les Français sont majoritairement opposés à un recul de l'âge légal de départ à la retraite" mais ils "sont très polarisés sur des sujets concrets, personnels, de pouvoir d'achat, donc il est très difficile de savoir si la mobilisation va prendre, s'il y aura 2 millions de Français dans la rue comme sous Nicolas Sarkozy."

Interrogé ce vendredi sur BFMTV , le porte-parole Olivier Véran s'est montré confiant, jugeant que la situation est "profondément différente" par rapport à 2018, année de l'émergence du mouvement des Gilets jaunes. "Les impôts des Français ont baissé, le travail paye mieux, les classes moyennes ont été valorisées, le Smic a augmenté plus fortement que l'inflation au cours des deux dernières années, on a augmenté les droits sociaux", a-t-il défendu.

Une marche aux flambeaux de l'ultradroite interdite

La préfecture de police de Paris a par ailleurs annoncé jeudi l'interdiction, sur instruction de Gérald Darmanin, d'une marche aux flambeaux prévue samedi par la mouvance d'ultradroite, en raison de "risques forts de troubles à l'ordre public". Dans un communiqué, la préfecture de police (PP) a expliqué que "dans le contexte actuel, en raison de risques forts de troubles à l'ordre public, et par ailleurs de l'importante mobilisation des forces de l'ordre ce jour-là sur plusieurs événements, la sécurité des participants à la marche et des riverains ne pouvait pas être pleinement assurée".

Un arrêté d'interdiction a été notifié aux organisateurs. Des incidents ont eu lieu le mois dernier lors de la demi-finale de la Coupe du monde de football qui opposait la France au Maroc.