Les gilets jaunes azuréens très motivés pour l'acte 8 de leur mouvement

Par Pauline Renoir, France Bleu Azur

300 gilets jaunes ont défilé à Nice samedi 5 janvier. C'est deux fois plus que la semaine précédente même si la mobilisation reste plus faible qu'en novembre. A Antibes, Cagnes, Cannes-la-Bocca et jusque dans le Var, les gilets jaunes azuréens donnent le ton pour le début de l'année 2019.