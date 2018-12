Les gilets jaunes dans la rue ce samedi à Avignon : à quoi faut-il s'attendre ?

Avignon, France

C'est l'acte 5 de la mobilisation des gilets jaunes en Vaucluse : une manifestation départementale voire régionale ce samedi après midi à Avignon. Cette fois, la manifestation a été déclarée en préfecture, l'itinéraire a été prévu, la police ouvrira et fermera le cortège tandis que des gilets jaunes se chargeront de la sécurité en fermant les portes d'accès au centre ville, afin d'éviter tout débordement et tout trouble à l'ordre public. Concrètement les gilets jaunes se retrouveront vers 13 h devant une grande surface de Morières-les-Avignon. Ils se déplaceront ensuite vers Avignon et la préfecture Chabran où le point de rendez-vous est fixé à 15 heures. Le cortège partira à 15 h30 et se limitera à une marche autour des remparts.

Des renforts policiers pour assurer la sécurité

"Pas question de rentrer en centre ville" explique Maxime Souque l'organisateur officiel de l'action. Des gilets jaunes seront postés à chaque porte pour éviter toute entrée dans l'intra muros. La fin de la manifestation est prévue vers 17 h. Les gilets jaunes se rendront ensuite au carrefour de Bonpas pour rendre un nouvel hommage au jeune Denis, mort percuté par une camionnette dans la nuit de mercredi à jeudi. Eviter tout débordement et toute action violente : c'est l'objectif fixé par les autorités qui ont mis en place un dispositif spécial appuyé par des renforts extérieurs.