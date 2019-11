Les Gilets jaunes de Bouguenais vont fêter leur premier anniversaire

Bouguenais, France

Les Gilets jaunes de Bouguenais espèrent qu'ils seront nombreux pour la date anniversaire du mouvement. Ce sera le week-end du 16 novembre. Certains d’entre eux appellent à les rejoindre au rond-point de la porte de Grand-Lieu, près de l’aéroport Nantes-Atlantique.

Les revendications n'ont pas beaucoup changé. Sur un tract les "Lutteurs 44" ont fait une liste des causes de leur fronde. On retrouve notamment :"climat social, taxes en augmentation, violences policières, salaires et pensions en diminution [...]"

Corine, retraitée de 52 ans en a "marre de gagner 1200 euros de pension de retraite alors que j'ai commencer à travailler très jeune". La femme aimerait que l'anniversaire des Gilets jaunes "permette de relancer le mouvement ". De son côté Phil, le référent des Gilets jaunes de Bouguenais veut lancer un référendum d'initiative citoyenne." Le but c'est de permettre aux habitants de la commune de mettre des doléances dans une urne qui sera ensuite apportée au maire".