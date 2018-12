Les gilets jaunes de Drôme et d'Ardèche veulent s'unir pour la suite de la mobilisation

A Valence, dimanche midi, plus d'une centaine de gilets jaunes se sont réunis pour discuter de la suite de leur mouvement. Des gilets jaunes de Drôme et d'Ardèche souhaitent se rassembler pour être plus nombreux pendant leurs actions.

Valence, France

Au pont des Lônes, à Valence, plus d'une centaine de gilets ont participé à un pique-nique. Beaucoup d'entre eux ont fait la route d'Ardèche pour rencontrer des manifestants drômois. "Je suis venu pour me faire des contacts, donner mon nom, mon numéro de téléphone et essayer en discutant d'avoir plein de contacts pour pouvoir créer cette union", raconte Jean-François venu exprès de Crest.

Lilou, est mobilisée à Valence, "aujourd'hui, _on fait appel à plusieurs groupes de plusieurs départements pour être plus forts_, avoir un plus grand groupe." Lilou a mis en place une boîte à idée pour que chaque manifestant puisse soumettre des idées pour l'organisation de leur groupe. Pendant le pique-nique, les gilets jaunes des deux départements ont donc pu faire part de leurs idées.

Le référendum d'initiative citoyenne a la cote

Le référendum d'initiative citoyenne s'est récemment ancré au cœur des discussions et des revendications des gilets jaunes. Pour Olivier, c'est ce dispositif qui peut redonner du pouvoir au citoyen, "des groupes de travail se sont mis en place à Montélimar, Valence pour réfléchir à sa mise en place. L'objectif c'est de mutualiser nos réflexions sur ce référendum, d'être des antennes pour relayer des informations à ce sujet auprès de la population locale."