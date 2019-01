Les gilets jaunes de l'Indre veulent un rassemblement national à Châteauroux le 2 février

Laura, Damien et Christophe, gilets jaunes castelroussins

Châteauroux, France

La mobilisation nationale des gilets jaunes, samedi dernier, à Bourges, a donné des idées aux représentants du mouvement dans l'Indre. Damien y était : "J'ai trouvé ça super. Ça m’a interpellé, je me suis dit : pourquoi pas chez nous ?" Laura, elle aussi présente samedi dernier place Séraucourt, abonde en son sens : "C'est bien d'aller à Paris mais faut montrer qu'on est mobilisé en région".

Ce que les gilets jaunes castelroussins imaginent, c'est une manifestation en bonne et due forme, avec demande d'autorisation en préfecture, présence d'un service d'ordre et aussi d'une équipe médicale prête à intervenir au cas où les choses dégénéreraient. Administrateur de la page Facebook Gilet jaune France officiel, Christophe a lancé un appel sur les réseaux sociaux un appel aux bonnes volontés : "j'ai déjà vingt personnes minimum qui se sont manifestées : des infirmiers, des gens qui ont le BNS" [brevet national de secourisme]. Malgré ces précautions, Christophe insiste, il souhaite un rassemblement pacifique : "on n'est pas là pour casser du flic, parce que la violence amène la violence. Les policiers sont des gens comme nous qui travaillent pour notre sécurité".

La marche partirait du mail St-Gildas, elle se dirigerait vers St-Christophe, Belle-Isle, puis remonterait l'avenue Marcel Lemoine pour atteindre la place Voltaire. Elle passerait devant la gare, sur l'avenue Charles-de-Gaulle et au rond-point de la préfecture avant de revenir à son point de départ. Les gilets jaunes castelroussins attendent désormais l'aval de la préfecture pour pouvoir communiquer plus largement autour de cet événement. La décision devrait être prise dans le courant de la semaine prochaine après une rencontre entre les deux parties.