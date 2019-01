Les gilets jaunes de la Creuse appellent à un rassemblement citoyen ce samedi à Guéret

Guéret, France

Ce samedi matin, les gilets jaunes creusois se donnent rendez-vous à la gare routière de Guéret à partir de 9h30. Au programme : une marche dans les rues de Guéret et un pique-nique place Bonnyaud. Il pourrait y avoir plus de monde que pour les actions des semaines précédentes puisque des gilets jaunes de tous les collectifs de la Creuse devraient être présents, notamment ceux de Guéret, de la Souterraine et de la Seiglière.

Les gilets jaunes souhaitaient également débattre avec la préfète, les deux sénateurs et le député creusois devant la préfecture, mais une réponse négative a été postée sur la page facebook de la préfète, signée par les intéressés, "un débat digne de ce nom ne pouvant se tenir sereinement dans la rue".

Il pourrait y avoir des gilets jaunes de l'extérieur du département puisqu'un appel national à manifester à Guéret a été lancé sur facebook. Environ 200 personnes déclarent vouloir venir manifester.