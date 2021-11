Les gilets jaunes de la région fêtent le 3° anniversaire de leur mouvement sur plusieurs ronds-points

A quelques jours de la date anniversaire qui tombe un mercredi, les gilets jaunes de la région fêtent leur 3° anniversaire à Caudry, Somain, Sin le Noble, Béthune ou encore Valenciennes.

A Caudry aujourd'hui au rond point de la dentelle, des irréductibles les Gransart. Patrice casquette jaune vissée sur la tête, cor de chasse à la main et Carole, petit cœur jaune autour du cou, et mini gilet jaune en tricot accroché au vrai gilet jaune sur lequel on peut lire on lâche rien.

Le couple de quinquagénaire est toujours aussi motivé d'autant que la situation s'est empirée en 3 ans selon eux avec l'augmentation de l'essence, du gaz, ou de l'électricité

C'est inadmissible, on peut pas laisser les gens comme ça dans la pauvreté

Et le chèque de 100 euros annoncé par le président de la république est loin de calmer leur colère, pour Patrice qui touche le SMIC ça n'est pas la solution, il fallait une augmentation des salaires.

Sa femme Carole semble dépitée quand on lui parle du discours d'Emmanuel Macron de mardi.

C'est du blabla, du n'importe quoi, il se paye notre tête, il se moque de la misère

Carole et.Patrice Grassart gilets jaunes de Caudry de la première heure © Radio France - Rafaela Biry vicente France bleu nord

Des voyages, des rencontres, de la solidarité depuis 3 ans

Les Grassart comptent donc encore passer des heures sur leur rond point et celui des copains du secteur pour faire changer les choses, et continuer cette aventure qui dure depuis 3 ans durant laquelle ils ont voyagé jusqu'en Dordogne, parlé avec des ministres, des députés, et pendant laquelle ils se sont faits plein d'amis.

Plus loin même colère chez Mirella une retraitée venue exprès de Lens qui ne touche que 500 euros de retraite. Manuel Coisne le gilet jaune valenciennois éborgné par un tir de grenade policière lors d'une manifestation parisienne s'interroge aussi sur le fait de devoir retarder le moment d'allumer le chauffage pour faire des économies en travaillant à 2, "c'est pas normal" s'insurge t'il.

Manuel qui manifeste aussi pour obtenir réparation après sa blessure, il n'a toujours pas de date de procès, selon lui la justice traine car c'est un gilet jaune.

Il appelle à une marche des "mutilés et blessés" du mouvement dimanche à 14h devant le cinéma Gaumont de Valenciennes.