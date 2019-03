Les gilets jaunes de La Roche-sur-Yon ouvrent un péage et bloquent une station-service

Journée sportive pour les gilets jaunes yonnais. Alors qu'une manifestation régionale avait lieu à Nantes, beaucoup de gilets jaunes yonnais ont choisi de rester en Vendée pour l'acte XVI de la mobilisation, samedi 2 mars.

On veut montrer que le mouvement ne se résume pas à la casse, on revient aux sources. On est devant une station-service parce que le carburant augmente, on ouvre un péage parce que leur prix augmente"