Les gilets jaunes de Montpellier fêtent les neuf mois du mouvement

Montpellier, France

Les gilets jaunes de Montpellier restent mobilisés. Pour fêter les neufs mois du mouvement, ils se réunissent tout le weekend au rond-point des près d'Arènes. Ils sont environ soixante-dix à avoir posé leur tente et le table de pique-nique.

Neuf mois de lutte

Autour d'un barbecue ou allongé sur un transat, les gilets jaunes veulent montrer que le mouvement est encore vivant. Sifflet à la bouche, tee shirt jaune fluo, Venz interpelle les voitures depuis les bords du rond-point.

Au klaxonomètre, les gilets jaunes restent très soutenus. "Quand j'entends ça, c'est encourageant, se réjouit le quinquagénaire. Que ce soit des petites ou des grosses voitures, tout le monde klaxonne...tout le monde est dans la même galère."

Nadia aussi est regonflée à bloc par le concert de klaxon. Depuis neuf mois, elle est mobilisée non-stop. "D'être là de 7h du matin à 19h, l'hiver, avec la pluie, le froid...tout ça, ça épuise. Et en plus j'ai délaissé ma famille, j'allais moins voir mes enfants, mes petits-enfants. Rester comme ça pendant X temps, après tu est fatigué. Autant mentalement que physiquement."

Poursuivre le combat

Sur le rond-point, on a le regard tourné vers la rentrée. "On a donné tellement de nous-même, que arrêter maintenant c'est se déjuger, c'est dire « ce qu’on a fait ça sert à rien. On abandonne ». Il y a neuf mois en arrière, on m'aurait dit que je serais sur les ronds-points en août, je me serais dit « non, c’est pas possible ». Ça devient presque une drogue quoi...on ne peut plus arrêter maintenant."

Les gilets jaunes du département se donnent déjà rendez début septembre pour poursuivre le mouvement. "C'est en train d'évoluer, détaille Sabine, l'une des plus mobilisées. Pour l'instant, on n'a pas obtenu de victoire significative. Mais notre grande victoire, c'est de nous être levés, de nous être retrouvés, d'avoir éprouvé la plus belle des solidarités, qui est de reconnaître le droit de chacun à la parole. Les gilets jaunes ils ont appris à s'organiser, à résister, à se défendre. On va faire entendre nos voix, et c'est loin d'être terminé."

En parallèle du rassemblement sur le rond-point, une petite centaine de gilets jaunes a défilé samedi dans Montpellier, de la Préfecture à la gare, dans le calme.