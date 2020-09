Les Gilets Jaunes de Rennes stars d'un long métrage de Raymond Macherel

Raymond Macherel est un réalisateur parisien. Fin 2018, il regarde d'abord de loin le mouvement naissant des Gilets Jaunes. "Ce n'était pas mes préoccupations, ce n'est pas forcement mon milieu social" explique-t-il. Puis il a un déclic. En décembre 2018, il filme une scène Gare Saint-Lazare à Paris entre un CRS et un journaliste qui va le marquer. Cette séquence visionnée des millions de fois sur internet fait prendre conscience à Raymond Macherel de l'ampleur du mouvement des Gilets Jaunes.

La rencontre avec Les Lapins Jaunes de Rennes

Le réalisateur part alors à la recherche d'un groupe qu'il pourrait filmer au plus près. Son réseau le conduit auprès des "Lapins Jaunes" de Rennes. Un groupe de Gilets Jaunes qui a occupé un rond-point de Saint-Grégoire au nord de Rennes avant de s'installer dans un bâtiment communal, rebaptisé La Maison Citoyenne.

Il s'y présente fin décembre, juste avant Noël et va y rester trois mois. Certains membres du groupe deviennent petit à petit les personnages de son film : Gaëtan, Patrick, Sandrine. Le réalisateur les voit grandir, évoluer, changer à travers le mouvement des Gilets Jaunes.

Un moment fort de l'histoire de la société française

Raymond Macherel filme ce groupe de Gilets Jaunes jusqu'à la fin du mois de février, au plus fort de la contestation. Il les suit lors de leur AG à la Maison Citoyenne, en manifestation, lors des actions coup de poing dans Rennes et même quand ils se déplacent à Morlaix ou Saint-Malo pour manifester. Raymond Macherel a conscience d'assister "à un moment qui marque et marquera l'histoire de la société française". Son documentaire s'intitule d'ailleurs "Un moment sans retour".

Une cagnotte pour financer la sortie de ce film

Le film de Raymond Macherel est en plein montage. Mais pour pouvoir payer la monteuse professionnelle puis la post-production, le réalisateur a ouvert une cagnotte en ligne. Il faut réunir au minimum 25 000 euros pour que le projet aboutisse. Le film "Un moment sans retour" pourrait alors sortir en mars 2021 sur grand écran.