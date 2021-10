Gilets jaunes, saison 2 ? Depuis plusieurs jours, des appels au rassemblement sont lancés sur les réseaux sociaux pour relancer l'occupation des ronds-points dans toute la France. Dans les Pyrénées-Orientales, rendez-vous était donné aux péages Sud et Nord de Perpignan, et au Boulou.

Les Gilets jaunes de retour sur les ronds-points de Perpignan et du Boulou

Des Gilets jaunes ont répondu à l'appel de cette nouvelle mobilisation, à Perpignan et au Boulou

Depuis plusieurs jours, des appels à la remobilisation des Gilets jaunes sont lancés sur les réseaux sociaux. Ce samedi matin, dans le département, des militants se sont retrouvés sur les ronds-points des péages Sud et Nord de Perpignan, et au Boulou, ils étaient une vingtaine à chaque fois.

"On ne lâche rien" - Liliane, Gilet jaune

Avec la hausse des prix de l'énergie et du carburant, le mouvement, lancé en novembre 2018, veut relancer l'occupation des ronds-points. "Les prix des carburants sont arrivés à une hauteur qui dépassait les imaginations, même il y a trois ans", s'inquiète Jules, Gilet jaune de la première heure.

"On ne lâche rien", scande Liliane, retraitée. Pour elle, "rien n'a changé, ça a empiré même". À côté d'elle, Michelle, qui s'inquiète de la hausse du coût de la vie. "On ne nous augmente pas, mais il va falloir manger. La mauvaise saison arrive, il faut se vêtir, etc. Il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles", témoigne-t-elle.

Des opposants au pass sanitaire parmi les Gilets jaunes

Viennent aussi s'ajouter des revendications contre la gestion de la crise sanitaire, du passe sanitaire entre autres : "On disait police partout, mais c'est là c'est pass-partout", ajoute Jules, "il y a tout le côté liberticide avec les confinements, les demandes d'autorisation pour sortir. Et tout ça a bouleversé le moral de la quasi-totalité du peuple français".

Certains ont quitté les ronds-points en fin de matinée pour se rendre à la manifestation contre le pass sanitaire à Perpignan. Les Gilets jaunes se sont à nouveau donné rendez-vous la semaine prochaine.