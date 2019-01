Les gilets jaunes de Tain-Tournon ont remis leurs doléances aux élus

Le rendez-vous a été pris bien avant le début du grand débat national. Les gilets jaunes de Tain-Tournon ont rencontré le sénateur Gilbert Bouchet et la députée Michèle Victory, pour leur remettre leurs doléances, recueillies depuis plusieurs semaines sur leur rond-point.

Tain-l'Hermitage, France

Le sénateur Les Républicains de la Drôme Gilbert Bouchet et la députée socialiste de l'Ardèche Michèle Victory ont rencontré une quarantaine de gilets jaunes de Tain-l'Hermitage et de Tournon-sur-Rhône ce vendredi matin. En dehors du cadre du grand débat national, ces derniers leur ont remis la synthèse de leurs doléances, recueillies depuis plusieurs semaines. 25 revendications au total, divisées en trois grands thèmes : institutionnel, économique et sociétal.

"Nous attendons que vous soyez des leviers, et nous les gilets jaunes sommes une force qui appuyons sur ces leviers !" rappelle Grégory Delaporte, l'un des représentants des gilets jaunes de Tain et de Tournon, mobilisés sur le rond-point de la Fraternité. Les deux élus se sont engagés à faire remonter ces doléances aux présidents de leur assemblée respective, ainsi qu'au chef de l'Etat.

Les deux parlementaires ont reçu six gilets jaunes venu leur présenter leurs doléances. © Radio France - Damien Triomphe

Ils ont également pu discuter des différentes revendications avec 6 gilets jaunes pendant une grosse demi-heure, réunis dans la permanence du sénateur Bouchet à Tain l'Hermitage. Et même s'il y a désaccord, notamment en ce qui concerne la réduction du nombre de parlementaires, l'engagement sera tenu. "Je m'engage à porter cette voix, qui n'est pas la mienne, parce qu'il y a des choses qui ne me vont pas, qui ne correspondent pas à mon engagement politique" explique Michèle Victory.