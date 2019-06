Les Gilets Jaunes de Toulouse prêts à se mobiliser pendant les vacances cet été

Toulouse, France

Pour l'Acte 33 des gilets jaunes, 300 manifestants au moins se sont mobilisés à Toulouse ce samedi. Le matin des blocages ont eu lieu dans l’agglomération toulousaine. Les Gilets Jaunes se sont donnés rendez-vous à 14 heures au métro Jean Jaurès. L'appel à manifester était lancé «contre les violences policières et la répression du mouvement, en soutien à tous les blessé-e-s et les mutilé-e-s par la police". La manifestation s'est déroulée dans le calme. D'après la Préfecture de Haute-Garonne il n'y a eu ni blessé ni interpellation. Des gilets jaunes déterminés à poursuivre le mouvement pendant les vacances d'été.

Des actions en maillot de bain et gilet jaune sont prévues cet été sur les plages

C'est simple Chantal, retraité de 67 ans n'a qu'un seul programme pour cet été : _"_En gilet jaune tout le mois de juillet et d’août. Mes vacances je les passerai sur le terrain. Je prends ma retraite fin décembre et je vais vivre avec 1000 euros par mois. Les vacances, je ne peux pas en prendre. Ma voiture est vieille, avec les mesures mises en place par Emmanuel Macron, on va devoir passer au contrôle technique et laisser notre voiture sur place."

Des péages gratuits

Même s'il est fatigué, Thierry non plus ne va pas prendre de vacances cet été. Il compte bien en profiter pour varier un peu les actions : "Un levé de péage parce que les gens partent en vacances donc ils vont gagner 60 euros ça leur permettra d'aller au restaurant en famille plutôt que de manger des sandwich sur la plage. _Il est prévu qu'on aille en maillot de bain, en string avec nos gilets jaunes se promener sur les plages_. On ira parler avec les gens puisqu'ils seront détendus et ils n'ont que ça a faire. Dans mon village, un ami m'a dit t'es encore gilet jaune quand j'entends ça je suis stupéfait." C'est pour ça que certains gilets jaunes comme Louise veulent absolument rester mobilisés jusqu'à la rentrée : "Tant qu'on a pas changé un peu les choses et obtenu des réponses à nos problématiques, on ne peut pas se démobiliser. C'est grave ce qui se passe dans le pays. C'est sûr on aimerait aller se mettre les pieds en éventail dans l'eau mais ça attendra que le monde soit meilleur." Des gilets jaunes prêt à se remobiliser dès samedi prochain.