Les Gilets Jaunes de Vaucluse veulent bloquer toutes les entrées de l'autoroute A7

Les Gilets Jaunes de Vaucluse estiment que "rien n'a changé, on recommencent". Ils vuelent bloquer toute sles entrées et sorties d'autoroute entre Bollène et Cavaillon. Une manifestation est aussi prévue samedi.