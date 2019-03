Les gilets jaunes défilent deux fois à Caen pour l'acte XX du mouvement

Caen, France

Les gilets jaunes avaient annoncé sur les réseaux sociaux une manifestation régionale à Caen, ils étaient environ 600 réunis sur la place du théâtre samedi 30 mars vers 11h. Quelques petites délégations du Havre, de Fécamp, Lisieux ou Cherbourg sont venues grossir les rangs du défilé de l'acte XX. Au total, ils étaient moins d'un millier à prendre part au rassemblement caennais du matin.

"On vient par solidarité, explique Cerftyfa, manifestante de Rouen, certains gilets jaunes d'ici se sont déplacés chez nous ou au Havre, on fait comme eux, on est une famille. La mobilisation est en baisse par rapport à il y a quelques semaines mais Nicolas pense à la suite du mouvement. "On va trouver d'autres moyens pour manifester cet été pendant les grandes vacances. Et on sera toujours là en septembre." Les annonces du gouvernement après le grand débat, Nicolas les écoutera "mais sans se faire d'illusions. On n'aura que des mesurettes"

Quelques dégradations avant une nouvelle manifestation

Vers midi, quelques dizaines de gilets jaunes ont fait face aux forces de l'ordre présentes devant le commissariat de police de Caen. Des manifestants ont ensuite essayé d'entrer dans le centre Leclerc rue Lanfranc. Une vitre a été dégradée. Les gilets jaunes devraient à nouveau défiler cet après-midi à Caen.