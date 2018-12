Les Gilets jaunes du rond-point des Vaches déterminés à poursuivre le mouvement après l'attentat de Strasbourg

Saint-Étienne-du-Rouvray, France

Après l'attentat sur le marché de noël de Strasbourg mardi soir, où un homme a tué deux individus et blessé plusieurs autres personnes, le plan "Urgence attentat", le plus haut niveau du plan Vigipirate, a été déclenché. Des renforts militaires et policiers sont déployés autour des marchés de noël. Les forces de l'ordre, déjà très actives sur les différentes manifestations de Gilets jaunes, doivent donc gérer une crise supplémentaire.

D'autant que les Gilets jaunes sur le terrain ne sont pas prêts de lâcher. C'est le cas au rond-point des Vaches à Saint-Etienne-du-Rouvray, où une trentaine de manifestants occupent toujours les abords du giratoire, brassards noirs aux bras, en hommage aux victimes de Strasbourg : " Nous sommes déterminés, on ne changera pas notre façon de procéder, ça reste comme ça", confie Freddy, gilet jaune sur le dos depuis le 17 novembre. Une réaction partagée par les autres manifestants autour de lui.

Acte V maintenu à Rouen ?

Quant à la manifestation prévue samedi 15 décembre à Rouen, elle est maintenue par les Gilets jaunes, malgré le climat actuel : "Tout ce qui concerne la police, c'est le problème du gouvernement, déclare Freddy. On ne va pas culpabiliser par rapport à ça." Ils devraient donc être encore nombreux ce week-end dans les rues de Rouen, comme samedi dernier.

Hors de question pour les Gilets jaunes de stopper le mouvement ou de faire une pause dans la mobilisation. Une demande pourtant formulée par plusieurs responsables politiques ce mercredi comme Nicole Belloubet, Christian Estrosi ou bien Brice Hortefeux.