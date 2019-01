Les gilets jaunes et le député LREM d'Avignon organisent ensemble leur débat

Les Gilets Jaunes d'Avignon Nord et le député LREM Jean François Césarini veulent débattre ensemble de l'ISF, du RIC et des services publics. Gilets jaunes, élus et citoyens sont invités à la mairie d'Avignon le 1er février pour débattre et montrer que les Gilets Jaunes ne sont "pas bêtes".

Avignon, France

Les gilets jaunes d'Avignon Nord et le député La République En Marche Jean François Césarini organisent un débat ensemble le 1° février à 19h00 dans la salle des fêtes de la mairie d'Avignon. Les thèmes du Grand Débat National ont été découpés et déjà travaillés par des groupes de gilets jaunes. Leurs synthèses seront discutées lors d'ateliers en mairie vendredi autour de la fiscalité, de la démocratie et de l'organisation de l'Etat. Le député assure que les questions de Référendum d'Initiative Citoyenne et d’Impôt Sur la Fortune seront débattues. Chacun peut y participer.

Se monter en parti politique, c'est tourner le dos à la citoyenneté" Anthony Pereira, référent Gilets Jaunes Avignon Nord

Le référent des gilets jaunes d'Avignon Nord, Anthony Pereira critique le lancement d'une liste Gilets Jaunes aux prochaines élections européennes : "je pense sincèrement que ça ne marchera pas. Se monter en parti politique, c'est tourner le dos à la citoyenneté. Le président ne discute pas avec le peuple. Nous ne sommes que des pions pour lui."

Le député La République En Marche d'Avignon Jean François Cesarini souhaite aborder autrement avec les gilets jaunes d'Avignon les thèmes du Grand Débat National : "c'est exceptionnel et classique ce qu'on fait là. Exceptionnel devant l'ampleur rare et unique du mouvement des Gilets Jaunes. Classique car toute la journée je reçois des syndicats et des association qui me proposent de travailler ensemble. Là, on organise quelque chose d'assez rare : des élus, des citoyens et des gilets jaunes vont pouvoir échanger. Par le travail ensemble et la pression de la rue, des amendements passent plus facilement désormais qu'il y a 6 mois." souligne le député La République En Marche.

Des idées pour Paris et montrer que les Gilets Jaunes ne sont pas bêtes

Le député La République En Marche d'Avignon Jean François Cesarini veut se saisir des propositions des Gilets Jaunes lors de ce débat : "je vais chercher des idées pour les porter à Paris. Je remercie les Gilets Jaunes depuis le début. On va pouvoir écrire concrètement ensemble. D'autres délégations ont permis de travailler sur les CSG sur les petites retraites. Le président est revenu. Ce qui prouve que quand on dit on n'y touchera pas, les choses peuvent changer. Nous avons une proposition en commun sur l'ISF qui permet de respecter l'objectif présidentiel et de revenir à quelque chose de plus juste socialement".

Le référent des Gilets Jaunes d'Avignon Nord animera ce débat aux côtés du député LREM. Pourtant Anthony Pereira n'a pas voté pour le député LREM : "je n'ai pas voté pour lui mais j'ai proposé ce débat avec lui car c'est la personne le plus ouverte. Beaucoup de personnes sont invitées: des députés, des maires pour que les élus ressentent ce que le peuple ressent. Ca permettra aussi aux gens de voir que les gilets jaunes ne sont pas bêtes."

Les Gilets Jaunes Avignon Nord manifesteront samedi matin avec la CGT et des Intermittents du Spectacle. La manifestation veut dénoncer les violences policières et soutenir les Gilets Jaunes emprisonnés. Les manifestants ont prévu de se rendre au centre pénitentiaire du Pontet samedi matin. Les gilets jaunes d'Avignon Nord annoncent que cette manifestation est déclarée en préfecture et encadrée par un service d'ordre.