Les gilets jaunes et le Secours populaire organisent une collecte de cadeaux à Poitiers

Samedi, le groupe "Les bonnes actions des gilets jaunes" et le Secours Populaire ont organisés une collecte de jouet. Plusieurs dizaines de jouets récoltés, et une actions commune qui pourrait se reproduire.

Une collecte qui a permis de récolter des peluches et jeux de société notamment.

Poitiers, France

Pour le cinquième week-end de mobilisation des gilets jaunes, à Poitiers, certains ont organisé une collecte de cadeaux avec le Secours Populaire. Une action solidaire lancée par le groupe facebook "Les BA des gilets jaunes" pour "bonnes actions des gilets jaunes". Ces derniers, qui sont plus de 80 sur le groupe, souhaitent organiser des actions solidaires pour aider les plus démunis et donner une image positive au mouvement.

Il pourrait y avoir de nouvelles actions solidaires

Mickael est l'un des fondateur du groupe facebook : _"on ne veut pas être catalogué comme des casseurs ou des personnes qui bloquent sans cesse les ronds-points. On veut montrer le positif"_. Quand avec les deux autres fondateurs du groupe il propose cette collecte de cadeaux au Secours populaire, l'association voit leur envie d'aider les autres et accepte de suite.

Le groupe qui a organisé la collecte. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

notre objectif c'est de réconcilier tout le monde

Ces actions, Christelle, l'une des fondatrices, aimerait en faire d'autres. "Il faut montrer que le gilet jaune est avant tout solidaire, qu'il y a des causes à défendre. Notre objectif c'est vraiment de réconcilier tout le monde."