Masqués, les gilets jaunes font leur rentrée à Nancy ce samedi

Plusieurs centaines de gilets jaunes devraient se retrouver dans les rues de Nancy ce samedi après-midi pour le premier rassemblement depuis la crise sanitaire du Covid-19. Une manifestation déclarée qui descendra la rue Saint-Jean mais sera tenue écartée de la place Stanislas et de la préfecture.

A Nancy, les organisateurs espèrent 300 à 400 manifestants pour le rassemblement régional des gilets jaunes déclaré en préfecture ce samedi 12 septembre à partir de 14H au départ de la place de la République. Une "marée jaune" qui devra éviter la place Stanislas et la préfecture mais qui descendra la rue Saint-Jean et la rue Saint-George en début d’après-midi pour faire une boucle qui passera par le boulevard Lobau et l’hôpital central.

Les revendications sont sensiblement les mêmes qu’avant la crise sanitaire du covid-19 mais les organisateurs rappelleront que le port du masque est obligatoire à Nancy durant toute la manifestation avec respect des gestes barrières.

Au moins 400 manifestants masqués ?

« C’est l’événement de la rentrée, cela fait des mois que l’on n’est pas sorti » précise Prescilla Ferry, qui a déclaré la manifestation en préfecture, qui rappelle que « la consigne reste le port du masque obligatoire » et qui espère « au moins 300 à 400 personnes » même si « avec la crise sanitaire, on est sûr de rien ».

Des manifestations qui ont souvent donné lieu à des tensions avec les forces de l'ordre à Nancy. © Radio France - Guillemette Franquet

La préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui avait pris l’habitude, depuis près de deux ans, de communiquer sur les forces de l’ordre en présence n’a pas précisé l’ampleur du dispositif de sécurisation du centre-ville alors que se déroule le Livre sur la place ce week-end et que la place Stanislas est investie par un jardin éphémère.