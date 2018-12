Les gilets jaunes loin d'être satisfaits des annonces d’Emmanuel Macron en Occitanie

Une hausse de 100 euros du Smic dès janvier 2019, pas de hausse de la CSG pour les retraités qui touchent moins de 2000 € par mois, les heures supplémentaires sans impôts ni charges, des primes de fin d'année qui ne seront pas soumises aux cotisations sociales, le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, a proposé plusieurs mesures lundi 10 décembre pour essayer de calmer la colère des gilets jaunes.

Mais ces annonces pourraient faire l'effet d'un coup d'épée dans l'eau. Jean-Christophe est gilet jaune dans l'Aveyron. Il n'est pas convaincu par les mesures d'Emmanuel Macron. "C'est pas avec 1 200 € au lieu de 1 100 € que les gens vont pouvoir vivre, explique-t-il. C'est encore des mesurettes, ça ne vaut rien. Dans 6 mois, on va encore faire la guerre parce qu'il y a aura des taxes qui seront là."

"Il n'y a personne qui est satisfait"

Et il n'est pas le seul à être déçu par cette allocution. "Il n'y a personne qui est satisfait. Il a monté encore plus de haine" affirme Mickaël gilet jaune dans le Tarn-et-Garonne. Pour lui le mouvement a atteint un point de non retour, la seule mesure qui pourrait calmer la colère est "qu'il démissionne. Quand on ne fait pas les bonnes choses, il faut assumer ses actes. C'est comme quand vous êtes au travail. Quand on fait une connerie soit on part par nous même soit on se fait virer".

Les gilets jaunes l'assurent, ils vont poursuivre leurs actions et peut-être même les durcir à l'approche de Noël. "On était gentil jusqu'à maintenant, prévient Raymond qui mène des actions en périphérie de Toulouse. On a fait un ralentissement économique mais peut-être qu'il faut que ce ralentissement soit nettement plus important."

"Cela fait une économie entre 20 000 € et 25 000 €"

Mais il n'y a pas que des déçus. Laurent Aubel est le chef d'une entreprise de rénovation et d'isolation de toiture qui emploie 39 personnes à Toulouse. Il avait milité ces derniers jours dans une vidéo vue près de 500 000 fois pour que les primes de fin d'année soient versées sans cotisations sociales. Ça sera désormais chose faite. "Cela fait une économie entre 20 000 € et 25 000 €" pour son entreprise explique-t-il. Selon lui, ces mesures vont dans le bon sens. "C'est vraiment des bonnes nouvelles qui vont dans le sens du pouvoir d'achat. Le fait de pouvoir mieux rémunérer nos salariés va nous aider à aller dans le bon sens, à savoir : produire plus et gagner plus."