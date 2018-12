Les gilets jaunes lozériens n'ont pas pu remettre personnellement leurs dolèances à l'Elysée

Eric et ses camarades gilets jaunes lozériens bloqués à quelques mètres de l'Elysée.

Mende, France

Ils ont quitté Mende il y a 3 semaines. Un périple à pied pour 4 "marcheurs" lozériens en plusieurs étapes. Arrivés en fin d'après-midi ce mardi du coté du faubourg Saint-Honoré à Paris, les gilets jaunes comptaient remettre personnellement les doléances recueillies au cours de cette longue marche. Les forces de l'ordre leur ont interdit l’accès. Un conseiller a toutefois récupéré le sac pour le transmettre à qui de droit.

"On ne lui demandait pas de boire le thé avec lui, simplement de prendre notre sac sur le perron de Elysée et voila. Simplement ça, il n'en est pas capable "

"Une occasion manquée" selon Eric leur porte-parole pour le président de redorer son image de marque fortement abîmée ces dernières semaines. "le mépris continue, c'est dommage ". Des gilets jaunes lozériens qui ont rejoint la capitale par étapes. L'occasion de faire des rencontres sur le terrain et de prendre le pouls de cette France périphérique. Celle qui souffre et se sent abandonnée. De ses rencontres sont nés des courriers que les 4 "marcheurs" voulaient transmettre au locataire de l'Elysée.

Le mépris continue. Cela nous donne davantage de force pour continuer

Déçus mais combatifs, les gilets jaunes lozériens reviendront à Mende mais cette fois en train.