Les gilets jaunes manifestent à Saint-Etienne

Saint-Étienne, France

Comme le 1er décembre, les gilets jaunes sont encore une fois très nombreux à avoir rejoint la manifestation stéphanoise, ce samedi. Le rendez-vous était fixé à 14 heures, devant la Préfecture de la Loire. Le bâtiment a d'ailleurs été sécurisé par un renfort de gendarmes mobiles venus d'Annecy.

#8Decembre L'escadron 22/5 de #gendarmerie mobile d'Annecy est mis à disposition de la @Prefecture42 à #SaintEtienne. En France, aujourd'hui 106 escadrons (sur un total de 109) sont engagés pour votre sécurité. https://t.co/JGrbFkZS3L — Gendarmerie de la Loire (@Gendarmerie_042) December 8, 2018

Certains manifestants ont rallié la préfecture à pied. D'autres sont venus à moto, en faisant vrombir les moteurs. Après quelques jets de pétards et aux cris de "Macron, démission", le cortège s'est ébranlé vers 14h15 en direction de la place du peuple, en occupant les voies du tram.

Une marée humaine de #giletsjaunes remonte le cours Victor Hugo de #SaintEtiennepic.twitter.com/DSUMnC3ze1 — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) December 8, 2018

Pendant l'interruption de la circulation des trams, la STAS annonce la mise en place de bus.

Les renforts de policiers et gendarmes n'ont pas suffi à rassurer tous les commerçants de la Grand'rue et de la rue du général Foy. Plusieurs d'entre eux ont préféré baisse leur rideau, au moins pendant la manif. "On verra après si on rouvre ou pas", confie la vendeuse d'un magasin d'optique.

Les #giletsjaunes ont tourné place Albert Thomas pour redescendre la rue Gambetta de #SaintEtiennepic.twitter.com/AVPA2u6Tr4 — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) December 8, 2018

Les #GiletsJaunes sont à nouveau place du Peuple puis avenue de la Libération pour redescendre vers la mairie de #SaintEtiennepic.twitter.com/vK9bkHmSD6 — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) December 8, 2018

Les motos des #giletsjaunes ont coupé le contact sur la place Dorian de #SaintEtienne. La suite des manifestants arrive pic.twitter.com/xOkvFYHs8y — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) December 8, 2018