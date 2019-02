Les gilets jaunes mayennais ne veulent "pas de casseurs" à la manifestation de Château-Gontier-sur-Mayenne

Château-Gontier, France

Combien seront-ils ce samedi à Château-Gontier-sur-Mayenne ? Des gilets jaunes de la Mayenne, de la Sarthe et du Maine-et-Loire se donnent rendez-vous à midi, pour une manifestation régionale organisée par trois gilets jaunes mayennais. Un événement a été créé sur Facebook, 174 personnes se disent intéressées.

Le parcours a été modifié par précaution

Le rendez-vous est à 11h45 au parc Saint-Fiacre pour un départ à 12h30. Les manifestants emprunteront l'avenue Georges Pompidou, traverseront le pont de l'Europe, puis emprunteront le quai d'Alsace, le quai Charles de Gaulle, le Vieux-Pont, la rue Thiers, l'avenue Foch, la rue Jean Mermoz, la rue du lieu Henri Morillon, avant de revenir au parc Saint-Fiacre. La fin de la manifestation est prévue vers 15h.

Pour éviter toutes dégradations dans le centre-ville, le parcours de la manifestation a été modifié. Le parcours initial prévoyait un passage devant la permanence de la député de la majorité, Géraldine Bannier, mais aussi devant des banques. Pour ne prendre aucun risque, le cortège ne passera finalement pas dans le centre-ville, il restera dans le quartier du parc Saint Fiacre et du centre hospitalier du Haut-Anjou. Les organisateurs se sont engagés à laisser passer les véhicules de secours qui iront vers l’hôpital.

Les habitants et les commerçants informés

Un flyer a également été distribué dans toutes les boîtes aux lettres des habitants et des commerçants sur le parcours, la mairie leur demande de rentrer leurs poubelles, leurs enseignes, tout ce qui pourrait servir de projectiles. Le maire de Château-Gontier-sur-Mayenne, Philippe Henry, a reçu une centaine de commerçants ce vendredi pour les rassurer, les commerces seront donc bien ouverts ce samedi.

Des forces de l'ordre et des gilets jaunes pour encadrer le cortège

Les forces de l'ordre seront mobilisées pour encadrer la manifestation, des gendarmes de tout le département, à moto ou en voiture, mais on ignore combien ils seront. Une quinzaine de gilets jaunes vont aussi encadrer le cortège.

Mais les autorités se disent sereines, d'autres manifestations sont prévues ce samedi, notamment à Rennes et au Mans : cela risque de faire de la concurrence au rassemblement de Château-Gontier-sur-Mayenne.

"On espère que les casseurs ne se joindront pas à nous".

Pour les organisateurs, au delà de 100 personnes, la manifestation sera un succès.

"On prend très au sérieux la sécurité. En Mayenne on n'a pour l'instant pas eu de problème avec la gendarmerie ou la police, et on souhaite que ça continue comme ça. Vous avez des endroits comme au Mans où vous avez des imbéciles qui viennent pour casser du flic, pour casser du matériel, pour s'en prendre un peu à tout et à n'importe quoi, et ils sont plus là pour se défouler que pour le mouvement ou pour exprimer un mécontentement. _On ne veut pas de casseurs ou des gens qui viennent pour des affrontements avec les forces de l'ordre_. Donc on met un point d'honneur à établir une sécurité au maximum, les forces de l'ordre seront là aussi pour ça", explique Cédric Jung, l'un des trois organisateurs de la mobilisation.

"On veut que ça se passe bien".

"On espère encore une fois que les casseurs ne se joindront pas à nous, et que les gens se disent qu'en Mayenne c'était cool, c'était bien, c'était festif. On a pu s'exprimer, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de lacrymogènes. On veut que ça se passe bien, _on a un bon contact avec les forces de l'ordre_, et on souhaite que ça continue dans ce sens-là" ajoute t-il.

Le maire de Château-Gontier-sur-Mayenne estime également que "tout le monde à intérêt à ce que la manifestation se passe bien".

