Les gilets jaunes mobilisés pour l'acte 6 dans les Alpes-Maritimes

150 personnes se sont rassemblées Place Masséna à Nice vers 11 heures, samedi matin, et ont choisi de se diriger vers le port, par la Promenade des Anglais. Des gilets jaunes se sont aussi retrouvés à la frontière avec l'Italie à Menton.

Ce samedi matin, environ 150 personnes portant des gilets jaunes se sont élancées de la place Masséna à Nice, direction le port pour manifester, avec en tête de cortège ce message affiché sur une banderole : " le peuple prend la parole". On a entendu les cris de "Macron démission". Parmi les revendications des manifestants, faciliter le recours au référendum d'initiative citoyenne, certains souhaitent aussi qu'une liste "gilets jaunes" puissent se former pour les élections européennes de mai 2019. Il y a moins de monde ce samedi que les précédents mais les gilets jaunes espèrent qu'après les fêtes, la mobilisation reprendra de plus belle.

Des gilets jaunes à la frontière franco-italienne

Des gilets jaunes qui s'étaient donné rendez-vous devant le stade de l'Allianz Riviera de Nice sont partis en direction de Menton et Vintimille, via l'A8 afin d'organiser un barrage filtrant à la frontière avec l'Italie.

Des gilets jaunes sont également mobilisés au rond-point de Provence à Antibes, une marche est prévue à travers les rues de Cagnes-sur-mer. Des gilets jaunes doivent aussi se rassembler au rond-point Durandy, peu après Saint-Martin-du-Var.