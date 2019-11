Les Gilets jaunes moins nombreux dans les rues de Nancy

Nancy, France

Nancy a été choisie comme point de rassemblement des Gilets jaunes en Lorraine ce samedi 12 novembre. Une manifestation, très encadrée par la police et les gendarmes, qui a traversé le centre-ville en passant par la rue Saint-Dizier et la rue Saint-Jean.

La foule a tardé à affluer sur la place Carnot un an et une semaine après la prise des ronds-points de la région. Une mobilisation en baisse, 300 personnes alors que les organisateurs en attendaient le double, mais les Gilets jaunes pensent déjà à un autre cortège qui sera plus important, le jeudi 5 décembre, contre la réforme des retraites.

Anne, une des organisatrice de la manifestation pense au 5 décembre. Copier

Pour les organisateurs, cela peut relancer le mouvement, avec des actions envisagées en décembre mais «nous nous engageons à ne pas perturber la Saint-Nicolas» assurent les coordinateurs des Gilets jaunes de Meurthe-et-Moselle.