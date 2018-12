Des Gilets jaunes de la Vienne prennent la parole dans la matinale spéciale de France Bleu Poitou

Matinale spéciale ce lundi 3 décembre sur France Bleu Poitou au 17e jour de la mobilisation des Gilets jaunes et après un weekend de violences, notamment à Paris. Les manifestants du Poitou ont expliqué leurs revendications et ce qu'ils attendent sur notre antenne.

Poitiers, France

Dans nos studios de France Bleu Poitou ce lundi 3 décembre, Valérie, l'une des cinq coordinatrices des Gilets jaunes sur le rond point de la Main Jaune à Châtellerault. Depuis 17 jours déjà, les manifestants sont installés sur ce rond point et ils ont bloqué pendant plusieurs jours l'accès à l'autoroute A10 à Châtellerault-Nord, un accès qui est toujours coupé ce lundi.

Rétablir l'ISF et augmenter le Smic de 10%

Valérie explique que ce mouvement des Gilets jaunes "concerne tout le monde" et que cela "va au delà de la hausse des taxes sur le prix du carburant". Cette manifestante attend un "geste" à l'approche de noël. Pour répondre aux Gilets jaunes il faut, selon elle, "le gel sur la hausse de la taxe sur le prix du carburant mais pas que", il faut aussi notamment _"_rétablir l'ISF, augmenter le SMIC de 10% et baisser la CSG et uniformiser au niveau européen les prix des carburants".

La manifestante du rond point de la Main Jaune estime qu'il ne faut pas négliger la mobilisation des Gilets jaunes car ils sont "soutenu par une majorité de Français". Elle demande à ce que les politiques soient à l'écoute de leurs revendications. Le député Modem de la Vienne, Nicolas Turquois, doit venir à leur rencontre ce lundi soir à 18 heures.

4 représentants par département pour rencontrer le Président

En ligne aussi, ce lundi matin sur France Bleu Poitou, Jean-Christophe, gilet jaune mobilisé sur le rond point de Poitiers Sud. Avec d'autres manifestants il fait partie du "Mouvement de réflexion et d'évolution des Gilets jaunes".

Ils souhaitent rencontrer Emmanuel Macron et cinq de ses ministres, "le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, du travail, de l'agriculture, de l'économie" détaille Jean-Christophe. Il estime avec les autres manifestants, qu'il faut "nommer quatre représentants par département pour être représentatif" pour cette rencontre et qu'elle doit se dérouler "au Sénat".

Le Mouvement de réflexion et d'évolution demande un "allègement des taxes" et le maintien des services publics.