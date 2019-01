Gilets jaunes : quels sont les rassemblements prévus samedi dans Paris ?

Paris, France

Après une fin d'année marquée par un reflux de la mobilisation, les gilets jaunes appellent samedi à une reprise du mouvement.

Deux événements déclarés auprès de la préfecture de Police de Paris

Un cortège partira des Champs Elysées pour aller place de la Bourse, la page de l’événement appelle au rassemblement à partir de 10 heures. Un autre cortège est prévu à 14 heures, au départ de la place de l'Hotel de Ville. Le collectif "La France en colère" y lira une lettre en réponse aux vœux d'Emmanuel Macron avant que les manifestants ne prennent la direction de l'Assemblée nationale.

A l'heure actuelle, le taux de participation est peu élevé. Respectivement, 500 et 5000 personnes y sont inscrites.

Les appels aux manifestations sauvages se multiplient

Mais d'autres appels sur les réseaux sociaux ont bien plus de succès. Des rendez-vous sont donnés à différents endroits de la capitale, place du Trocadéro ou encore devant le palais de l'Elysée. "C'est un peu le jeu du chat et de la souris avec les forces de l'ordre", explique Elise, qui manifestera samedi.

Le but est de brouiller les pistes. "Nous n'avons pas le choix", précise Dani, un gilet jaune qui a créé un événement susceptible de rassembler plus de 75.000 personnes demain à Paris. "Cela nous évite d'être divisés et parqués par les forces de l'ordre", ajoute-t-il.

Le véritable lieu de rendez-vous sera donc connu au dernier moment, dans la matinée.

D'autres mobilisations sont prévues dans le week-end. Dimanche, des femmes gilets jaunes appellent à une "action coup de poing" dans un lieu encore tenu secret de la capitale. Une assemblée générale se tiendra également à Ivry dans le Val-de-Marne.