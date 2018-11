Les gilets jaunes préparent le troisième acte de leur mobilisation à Paris

Alors que l'avenue des Champs-Elysées est encore jonchée de verres brisés dimanche matin après une journée de violences, les gilets jaunes prévoient de défiler à nouveau sur la plus belle avenue du monde. Prochain rendez-vous : le samedi 1er décembre à Paris. La mobilisation s'organise via Facebook.

Paris, France

Des pavés arrachés à la chaussée, des Abribus renversés, des vitres brisées, des terrasses retournées. Tel est le spectacle encore visible dimanche matin sur les Champs-Elysées. Alors que les employés de la ville de Paris nettoient, les gilets jaunes se mobilisent à nouveau sur les réseaux sociaux, frustrés de la manifestation qui a tourné au vinaigre hier. Un événement Facebook "Acte 3 Macron démission !" a été programmé au petit matin. Les gilets jaunes se donnent rendez-vous le samedi 1er décembre de 14h à 17h pour manifester sur les Champs-Elysées.

Plus de 85 000 personnes "intéressées" par l'acte 3 sur Facebook

L'objectif est toujours le même : faire entendre la souffrance des Français qui peinent à boucler leur fin de mois. Précisément, les organisateurs détaillent leur doléances. "Exiger à Macron plus de pouvoir d'achat et l'annulation des taxes sur le carburant." A l'heure où nous rédigeons ces lignes, l'événement Facebook recueille 16 000 participants et 85 000 personnes qui se disent intéressées.

"Nous serons là tous les samedi"

Beaucoup de manifestants ont reçu des gaz lacrymogènes hier sur les Champs-Elysées. Un scénario auquel beaucoup ne s'attendaient pas et qui a mis en colère Angélique, une habitante de Meaux en Seine-et-Marne. "Je suis gilet jaune, je travaille, j'ai deux enfants, je suis venue pour dire mon mécontentement pas pour casser," détaille, écœurée cette mère de famille. "Nous serons là tous les samedi s'il le faut, c'est une guerre d'usure, on reviendra, on est tellement énervés de voir l'accueil des CRS."