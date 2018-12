Les gilets jaunes prévoient de nombreuses actions ce week-end autour de Limoges

Haute-Vienne, France

Ce week-end encore, les différents groupes de gilets jaunes haut-viennois sont fermement décidés à se montrer et à décliner l'acte 4 de leur mobilisation autour de Limoges.

Opération escargot sur plusieurs routes du département

Le groupe Collectif Citoyens 87 prévoit une vaste opération escargot à travers tout le département au fil de la journée, notamment l'après-midi : à la fois entre Limoges et Saint Junien, entre Limoges et Bellac, mais aussi sur l'axe de Saint Yrieix la Perche et sur l'autoroute A20 au sud de Limoges.

Les gilets jaunes se rassemblent également près des zones commerciales

Quant au collectif "le 87 se rebelle", il appelle à des rassemblements à partir de 8 heures aux carrefours stratégiques de Grossereix (Limoges-nord), près de la zone commerciale du Family Village, et à l'entrée Couzeix. Il prévoit également une opération de soutien au Secours Populaire près du quartier de La Bastide et un rassemblement en début d'après-midi devant la gare des Bénédictins. Revendication sur ce dernier point de rassemblement : le maintien de la liaison TER Limoges-Eymoutiers, preuve que le mouvement agrège des griefs de plus en plus variés.

Enfin, ce collectif envisage d'ores et déjà un barrage filtrant près de la zone commerciale de Boissueil (Limoges-sud) ce dimanche.

De très nombreux gilets limousins s'organisent également pour monter manifester à Paris ce samedi.

De son côté, la préfecture de la Haute-Vienne interdit tout achat et transport de produits inflammables ou explosifs. Le préfet appelle les manifestants "à la responsabilité dans un esprit d'apaisement".