Les gilets jaunes "reprennent" la salle de cinéma Le Royal à Montpellier

Le cinéma Le Royal à Montpellier (Hérault), transformé en squat et évacué il y a deux ans a été ré-ouverts par d'anciens occupants et des gilets jaunes ce samedi 27 avril. Ils veulent en faire une "maison du peuple".

L'ancien cinéma "Le Royal" à Montpellier, évacué le 11 mai 2017 est réinvesti par d'anciens occupants et des gilets jaunes pour créer "une maison de peuple".

Le lieu était avait été occupé pendant 10 mois en 2017 par un collectif regroupant des étudiants, des artistes et des précaires qui en avaient fait un lieu culturel alternatif. Une cinquantaine de personnes expulsées de l'ancien cinéma "Le Royal" à Montpellier (Hérault) le 11 mai 2017 après une décision de justice du mois de mars précédent. Ce samedi 27 avril 2019 pour l'acte XXIV/24 des gilets jaunes, les portes ont été ré-ouvertes par des manifestants.

Créer une "maison du peuple"

Dans son mégaphone, l'une des occupantes explique le plan : créer un lieu de solidarité, d'accueil pour les plus démunis, de création artistique mais aussi un endroit pour stocker le matériel et prévoir la suite du mouvement des gilets jaunes. "Moi je suis à la rue depuis un mois, j'occupe l'endroit avec d'autres et ils ne peuvent pas nous expulser explique-t-elle :

"Nous avons des preuves d'occupation depuis plus de 48 heures, ils ne peuvent pas nous faire sortir comme ça !" - Une occupante du Royal.

Les premiers curieux ont pu investir les lieux un peu avant 15 heures, une fois les portes ouvertes devant le cortège des gilets jaunes. À l'intérieur, pas d'électricité : tout le monde s'éclaire à la lampe torche ou à la lumière des smartphones. Dans la salle, les fauteuils rouges couverts de poussières et les sols pas même débarrassés des déchets depuis les deux années où le lieu est resté vide.

"Ce lieu est synonyme d'espoir pour beaucoup ici. C'est une nouvelle étape de franchie. - Une occupante du Royal"

Sur l'ancienne entrée des spectateurs, aujourd'hui entièrement muré, un tag : "On se fait un ciné ?" et deux feuilles A4 sur lesquelles on peut lire la réglementation en matière d'expulsion, signé "Les résident-e-s du 13 rue Boussairolles."

