Les Gilets Jaunes reprennent le rond-point du Brézet à Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand, France

"Sans nous, rien ne se fera". L'affiche diffusée sur les réseaux sociaux avait pour but de mobiliser les foules. Une centaine de Gilets Jaunes a finalement répondu à l'appel ce samedi au rond-point du Brézet, point historique de la contestation.

La cabane des Gilets Jaunes encore détruite cette semaine

Cette semaine, le campement des Gilets Jaunes avait été détruit par les forces de l'ordre. Les Gilets Jaunes l'ont déplacé à quelques mètres du rond-point. Cette destruction a mobilisé des manifestants de Pérignat-les-Sarlièves ou encore du Biopole de Saint-Beauzire. Ils se sont rassemblés peu avant 14 heures pour tracter et arrêter les automobilistes.

Les #GiletsJaunes se mobilisent à nouveau au rond point du Brezet à #ClermontFd. « Ils ont détruit notre cabane mais pas notre moral » expliquent-ils. #ActeXXIIIpic.twitter.com/SdP6Jyq4Ds — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) April 20, 2019

Pour Christiane, gilet jaune préposée au sifflet ce samedi, les forces de l'ordre les "ont déjà délogés des ronds-points. Elles veulent plus nous voir, alors on essaye de réinvestir ces lieux. Certes, on est beaucoup moins. Mais on a le soutien des automobilistes qui klaxonnent. Maintenant, faudrait qu'ils viennent avec nous."

La cabane a été replacée quelques mètres plus loin © Radio France - Mickaël Chailloux

Des actions pacifiques

A l'arrivée de la police, les Gilets Jaunes se sont regroupés autour du rond-point. Dans un premier temps, les forces de l'ordre leur ont demandé de libérer la circulation. Ensuite, ils ont encadré leur manifestation. Les Gilets Jaunes ont fait le tour du rond-point en marchant, avant d'effectuer une chaîne humaine.

"Au début, la police venait boire un café avec nous, on s'entendait bien. C'est ça qu'on veut garder. On a rien à voir avec les blacks blocks...la violence n'apporte rien. Et on est fier en Auvergne de pouvoir dire qu'on se fait entendre de manière pacifique" s’enorgueillit Florent, mobilisé depuis le 17 novembre au Brézet.