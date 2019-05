Les gilets jaunes reviennent sur les ronds-points de l'agglomération caennaise pour l'acte 25 du mouvement

Mondeville, France

Les voitures klaxonnent, les palettes brûlent et les gilets jaunes ont ressorti leurs grosses doudounes avec des températures qui rappellent celle du 17 novembre, date du premier acte des gilets jaunes. Ce retour sur les giratoires redonne le sourire à Anthony au rond-point du Décathlon de Mondeville. "On repart comme avant ! On partage nos problèmes ensemble, c'est la convivialité !"

Près de 6 mois après le début du mouvement, les #GiletsJaunes reviennent sur les ronds-points, ici à #Mondeville près de #Caen Le froid, les klaxons, le feu, l'ambiance fait penser au #17Novembrepic.twitter.com/E0hvMlUZ2P — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) May 4, 2019

Loïc se réchauffe près du feu. Cette ambiance des premiers jours, ça lui plait aussi mais il aimerait que le mouvement se durcisse. "Il faut rebloquer et passer à la vitesse supérieur, je préférais quand il y avait plus d'action."

Ailleurs dans l'agglomération caennaise, au rond-point Lazzaro de Colombelles, des gilets jaunes ont bâti une "cathédrale Notre-Dame des droits."