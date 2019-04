Les gilets jaunes seront sur le rond-point de Bellegarde pour une bonne cause

Les gilets jaunes de Bellegarde seront sur le rond-point des moulins sur la D 9613 pour la bonne cause. Ils récolteront des fonds pour financer l'opération de Romy. Cette petite fille de un an est née sans oreille ni conduit auditif. Elle peut-être opérée aux États-Unis, une opération très coûteuse.

Bellegarde, France

Aidés de leurs homologues de Nîmes, Beaucaire et Tarascon, les gilets jaunes de Bellegarde (Gard) seront sur le rond-point des Moulins sur la D 6113 ce prochain week-end. Ils collecteront des fonds au bénéfice de l'association Au bout du monde pour Romy.

Une opération aux États-Unis très coûteuse

Cette petite bellegardaise de 1 an est née avec une malformation de son oreille gauche et sans conduit auditif. Une malformation appelée microtie. Une chirurgie reconstructrice est possible en France mais pas du conduit. Dès qu'elle aura atteint 2 ou 3 ans, elle pourra se faire opérer aux États-Unis et retrouver une audition parfaite. La famille de Romy a besoin de 50.000 à 70.000 €.

Tous ensemble pour l'opération de Romy

Ce samedi et dimanche vous verrez donc des gilets jaunes sur le rond-point de Bellegarde qui solliciteront votre aide financière. L’intégralité sera reversée à l'association Au bout du monde pour Romy qui a également mis en place une cagnotte Leetchi.com