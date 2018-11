Les gilets jaunes toujours mobilisés ce dimanche

Selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur, la journée de mobilisation du 17 novembre a réuni 287.710 manifestants sur 2.034 sites en France. Mais la journée a également été émaillée d'incidents un peu partout, qui ont provoqué la mort d'une manifestante et fait 409 blessés dont 14 graves. Parmi ces blessés, 28 policiers, gendarmes, motards et pompiers. Quelque 282 personnes ont été placées en garde à vue en tout, dont 73 dans la nuit de samedi à dimanche.

Si le ministre de la Transition écologique François de Rugy a annoncé que le gouvernement poursuivra "la trajectoire prévue", les "gilets jaunes" ne désarment pas. Les actions se poursuivent ce dimanche matin. Certains groupes ont passé la nuit sur les barrages, d'autres les ont rejoints au petit matin sur plusieurs points du territoire.

Le point sur les actions ce dimanche

En Charente-Maritime, les blocages ont repris ce dimanche matin à Saintes, où un rond-point est bloqué sur la rocade sud, selon France Bleu La Rochelle. Les "gilets jaunes" appellent à bloquer des supermarchés ouverts le dimanche à Angoulins, Marans et Ferrières.

En Bretagne, la rocade de Rennes est toujours fermée entre la porte de Brest et la porte de Bréquigny. Entre 50 et 100 personnes bloquent les voies. D’autres "gilets jaunes" doivent les rejoindre dans la matinée pour décider s'ils lèvent le camp ou non, selon France Bleu Armorique. Dans les Côtes-d'Armor, une quinzaine de points de blocage en cours. A Langueux, la RN12 est toujours bloquée par les manifestants qui sont également restés mobilisés sur place. Par ailleurs des incidents se sont produits vers 22h00. Une quarantaine de personnes ont lancé des projectiles sur les forces de l'ordre en tentant d'envahir la RN12 au risque de provoquer des accidents de la circulation. Des "gilets jaunes" bloquent aussi la route à Plounévez-Moëdec ce dimanche dans le sens Paris-Brest sur la RN 12 selon la DIRO. Dans le Morbihan, à Vannes, la RN165 est en cours de dégagement. Dans le Finistère, pour le moment, aucun blocage signalé. La situation est calme à Quimper depuis cette nuit. Sur le périphérique de Nantes, les bretelles de sortie de la porte de Rezé ont été fermées "suite à dégâts au domaine public", mais il n'y a plus de manifestants pour l'heure.

Dans le Cher, quelques manifestants rassemblés mais sans blocage pour le moment à Saint-Germain-du Puy, dans l’agglomération de Bourges, mais aussi dans la petite ville de Cours-les-Barres, rapporte France Bleu Berry. Une dizaine de manifestants seraient également rassemblés à Saint-Amand. Dans l’Indre, un appel a été lancé pour une action près de l’A20 au nord de l’agglo de Châteauroux à partir de 10 heures.

Dans le Gard, des blocages sont signalés à Alès, ainsi qu’à Gallargues le Montueux, tout près de l’autoroute A9, rapporte France Bleu Gard-Lozère. Dans l'Hérault, des barrages filtrant sont en cours sur les échangeurs de l'autoroute A9 à Agde , Beziers , Lunel, et dans la métropole de Montpellier, au rond point d’accès de l’A709 à Baillargues.

Dans les Vosges, 12 blocages sont en cours, notamment à Chavelot et Bruyères où des "gilets jaunes" ont dormi sur place , Golbey, Epinal, Rambervillers et Saint-Dié.

En Normandie, des blocages sont recensées sur le périphérique de Caen, mais aussi dans le Calvados et dans l’Orne, selon France Bleu Basse-Normandie. Un barrage filtrant a été installé sur le pont de Tancarville dans les deux sens de circulation. Dans la Manche, 16 barrages ont été recensés, avec au total 200 manifestants, dont 2 stations-services complétement bloquées à Cherbourg, d'après France Bleu Cotentin. L’autoroute A84 est fermé entre Villedieu et le Calvados, une cinquantaine de personnes sont toujours sur la chaussée. Dans l'Eure (Normandie), la préfecture signale également la présence de manifestants sur les routes de Normanville, Nonancourt, La Malouve, Carsix, Pacy-sur-Eure, Bourg-Achard, Gisors, La Heunière.

Dans les Deux-Sèvres, des blocages doivent reprendre du côté de Niort, selon France Bleu Poitou.

En Occitanie, deux rassemblements ont lieu depuis 7 heures ce dimanche à Albi (Tarn), au rond-point de Larquipeyre avec une cinquantaine de personnes, et une trentaine de personnes au rond-point de la route de Millau, confirme France Bleu Occitanie. Le troisième rassemblement est à Réalmont. Au total, 90 personnels des forces de l'ordre sont sollicités. Dans le Tarn et Garonne, des manifestants bloquent le rond-point d'Aussonne à Montauban, et des opérations barrières ouvertes ont lieu sur l'autoroute A20. A Castelsarrasin, plusieurs personnes ont passé la nuit dans des ronds-points. Dans l'Ariège, à Foix et Pamiers, le mouvement est reconduit depuis 8h30. Du côté de l'Aveyron, la préfecture confirme ce matin des rassemblements en cours à Millau et Sévérac-le-Château.

En Provence, la circulation a été rétablie sur les deux sens sur l'autoroute A8 dans les deux sens à hauteur du péage du Capitou, à Fréjus (Var), indique Vinci autoroutes ce dimanche matin, qui signale "la présence de piétions" sur le péage de La Barque, à hauteur de Châteauneuf-le-Rouge (Bouches-du-Rhône). En Vaucluse, la préfecture recense sept points de ralentissement, à Bollène, Orange Sud et Centre, Carpentras, Avignon et Realpanier.

La mobilisation se poursuite aussi dans la Drôme et en Ardèche : une trentaine de manifestants se trouvent sur le rond-point de l'échangeur de Montélimar-Sud à Malataverne depuis 6 heures ce dimanche, rapporte France Bleu Drôme-Ardèche. Sur la nationale 7, une cinquantaine de personnes se trouve toujours sur le pont qui relie Livron-sur-Drôme à Loriol-sur-Drôme, une dizaine de manifestants sont sur le rond-point de l'Intermarché de Tain L'Hermitage. Le barrage filtrant a repris à Romans-sur-Isère, au rond-point des Allobroges. À Aubenas, une trentaine de personnes sont restés la nuit et ont repris le barrage filtrant ce dimanche matin, sur le rond-point de Quick. Un barrage pourrait également reprendre à Valence vers 10 heures, selon les organisateurs.

Dans le Doubs, près de Besançon, un rond-point est bloqué par une vingtaine de "gilets jaunes" sur la commune de Baume-les-Dames. Les blocages des routes par les "gilets jaunes" se poursuivent ce dimanche matin.

En Gironde, l'autoroute A10 est bloquée à hauteur du péage de Virsac, mais aussi sur la nationale 89 près de Libourne, rapporte France Bleu Gironde. Une opération escargot est en cours sur l'autoroute A62 près de Langon. Sur l'A63, une soixantaine de "gilets jaunes" bloquent l'autoroute à hauteur de Canéjan depuis samedi après-midi. Selon France Bleu Gironde, les manifestants vont mettre en place un barrage filtrant.

En Moselle, sur l’A31, au sud de Metz, les bretelles au niveau de la ZAC d’Augny sont toujours fermées, d'après France Bleu Lorraine Nord. Des "gilets jaunes" ont dormi dans leur voiture.

En Dordogne, une vingtaine de manifestants ont passé la nuit sur le rond-point de Trélissac, selon France Bleu Périgord. Ils devraient reprendre leur mobilisation à 8 heures ce dimanche, tout comme à Thiviers. À Sarlat, les manifestants doivent se rassembler à 9 heures. Autour de Bergerac, ils ont prévu de se retrouver aux alentours de 8h30 sur plusieurs rassemblements.