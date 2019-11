Les gilets jaunes un an après: la vision du sociologue Jean Viard

Jean Viard analyse et revient sur le mouvement des gilets jaunes. Que reste-t-il un an après ? Le sociologue français a accordé un long entretien à France Bleu Azur.

Nice, France

Que reste-t-il aujourd'hui du mouvement des gilets jaunes ? Et ce qu'on a appelé la "crise des gilets jaunes" peut-elle recommencer ? Jean Viard, sociologue français, directeur de recherche au CNRS et au CEVIPOF (Centre de recherches politiques de Science Po) revient sur ce mouvement né il y a tout juste un an. Une analyse pertinente sur l'absence d'un combat futur commun qui mène du coup à une perte du sens de la vie. Le besoin criant de proximité soulevé par les gilets jaunes et largement partagé par les autre français. Entretient très riche à écouter et à méditer.