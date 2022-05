L’avenir des Girondins de Bordeaux et du stade Matmut Atlantique sont à l’ordre du jour du conseil de Bordeaux Métropole ce vendredi matin. Alain Anziani a évoqué "l'hypothèse dramatique d'une liquidation du club".

Les Girondins au bord de la Ligue 2 : "Inquiétude et tristesse" de Bordeaux-Métropole

Alors que la relégation en Ligue 2 des Girondins semble inéluctable, la situation financière du club et le sort du stade Matmut Atlantique était ce vendredi matin à l’ordre du jour du conseil de Bordeaux Métropole.

« Un plan drastique de réduction de la masse salariale » (Alain Anziani, président de Bordeaux-Métropole)

Au cours de ce point d’étape sur l’avenir des Girondins, Alain Anziani, le président de Bordeaux Métropole a parlé d’"inquiétude et de tristesse" de voir "le club patrimoine" dans cette situation. "Bordeaux a besoin d’un club professionnel". "J’ai une pensée pour les employés des Girondins", déclare Alain Anziani, tandis que se profile "un plan drastique de réduction de la masse salariale".

Gérard Lopez « restera aux commandes en Ligue 2 »

Le président de Bordeaux-Métropole révèle également s’être entretenu jeudi soir avec Gérard Lopes. A la suite d’un conseil d’administration des Girondins, le propriétaire du club a confirmé qu'il "restera aux commandes en Ligue 2". Le président des Marine et Blanc négocie actuellement avec ses créanciers King Street et Fortress pour établir "un budget qui sera présenté à la DNCG" à la mi-juin.

Alain Anziani évoque une possible « liquidation du club »

Pour la location du Matmut Atlantique et les charges annuelles d’entretien, les Marine et Blanc versent chaque année une redevance de près de 5 millions d’euros à la métropole. "Ni le contrat de partenariat public-privé de construction, ni la convention d’usage du stade ne prévoient la possibilité d’une relégation et donc d’une baisse de cette redevance", rappelle Alain Anziani.

"Il n’est pas encore temps de pleurer, mais il est temps de s’alarmer"

Le président de la métropole avance "deux hypothèses". Dans le premier cas de figure, le budget est validé par le gendarme financier du football français. Les Girondins restent résidents du stade, "rien ne change pour SBA", la société gestionnaire du Matmut, même si se posera en 2025 le renouvellement du naming.

"Hypothèse la plus dramatique", la DNCG ne valide pas le nouveau plan de financement. Sans garantie, c’est la rétrogradation en nationale 3 et même la liquidation du club. "Il n’est pas encore temps de pleurer, mais il est temps de s’alarmer", confesse Alain Anziani.

Quoiqu'il arrive, le contribuable ne devra pas passer à la caisse, promet Alain Anziani. "Le budget de la métropole c’est plus d’un milliard d’euros, nous pourrions nous passer de 5 millions de redevance sans avoir à mettre en place un nouvel impôt".

à réécouter Après leur défaite à Angers, les Girondins de Bordeaux ont un pied en Ligue 2

"La faute aux fonds de pension américains" selon Pierre Hurmic

"Nous n’avons pas que des relations économiques avec les Girondins", a rappelé Pierre Hurmic le maire de Bordeaux. Les Marine et Blanc sont le "patrimoine de tous les Bordelais. C’est un triste moment pour notre ville et notre métropole". Le maire écologiste appelle à "tirer les leçons des dérives de ces dernières années", rejetant la faute sur "les fonds de pensions américains qui font la pluie et le beau temps".

"Il n’y a plus de suspense sur une descente en Ligue 2 ce samedi" (Pierre Hurmic, maire EELV de Bordeaux)

Rappelant pour sa part les heures glorieuses des Girondins notamment "l’épopée européenne face au Milan AC", Nicolas Florian, chef de fil de l’opposition Les Républicains a parlé d’un club "ancré dans le cœur et l’âme des Girondins". "Un club au bord du gouffre", estime Thomas Cazenave, patron du groupe LREM à la métropole de Bordeaux.

"On s'en fout" (Philippe Poutou)

"Il faut relativiser, ce n’est pas dramatique du tout", tempère Philippe Poutou, du groupe Bordeaux en Lutte. Même s’il dit avoir une pensée pour les salariés du club qui pourraient être licenciés, l’élu d’opposition estime que "l'actualité c’est aussi la situation à l’hôpital (…), à côté de ça, la situation de Girondins, on s’en fout".